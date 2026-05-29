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▲木村拓哉終於要在台灣開演唱會，11月13日（五）、11月14日（六）北流登場。（圖／大鴻藝術BIG ART）

▲工藤靜香也確定10月來台開唱。（圖／sp.shizuka-kudo）

日本天王木村拓哉正式宣布展開人生首次的巡迴演唱會《TAKUYA KIMURA Live Tour 2026 Checkpoint》，也確定將於11月13日（五）、11月14日（六）首度在台開唱，巧合的是，13日正好是他的生日，願意把寶貴時間讓給台灣歌迷，大家相當感動；而他的老婆工藤靜香也官宣，確定早老公一個月來台，10月24日（六）登台開唱！木村拓哉官網28日公開巡迴演唱會行程，將橫跨兵庫、福岡、千葉、首爾與台北等海內外5大城市，共計9場演出，這也是他出道35年來，首度以個人身分進行海外巡演。台北場將連唱2天，訂於2026年11月13日（五）、11月14日（六）於台北流行音樂中心舉辦，消息一出即引爆話題，讓苦等男神許久的歌迷開心直呼「終於等到你」。木村拓哉則表示：「希望能透過這張名為《Checkpoint》的作品，讓彼此都能感受到這樣的存在。為了能成為一個熱烈狂歡的地方，我也正在製作一些歌曲，請大家務必期待。再來，這次也收到了許多來自海外『可以來嗎？』的呼喚，讓我能在個人活動後首次在海外舉辦演唱會。我現在就已經迫不及待，也能和海外的大家產生連結。」他的老婆工藤靜香也宣布來台，原定10月25日（日）開演唱會，如今確定改期為10月24日（六），「對於本次公演日程變更給各位帶來的困擾與不便，我們致以最深切的歉意。我們將全力以赴，期盼能為大家呈現更完美的舞台，懇請各位的理解與配合」。