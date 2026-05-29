我是廣告 請繼續往下閱讀

電子煙持有、沒入、銷毀 民團：透過罰則產生文化效應

近日毒駕議題頻傳，其中新興毒品依托咪酯（喪屍煙彈）也引發社會關注，而其載具為電子煙。立委呼籲要加強罰則。衛福部長石崇良在立法院提及，會將「持有」電子煙也納入罰則中。民團則認為「值得支持」，因為以行政罰則處分時，青少年會知道「這是非法的」，最大關鍵就是來自搞不清楚非法或合法。喪屍煙彈引起社會關注。石崇良指出，上一次《菸害防制法》修訂時，明訂有條件開放加熱菸，但電子菸的部分則有漏洞，缺少「持有」的罰則。國健署補充，為補足現行制度不足，衛福部已將「持有類菸品及其組合元件」納入修法重點，修正草案規劃未來除可依法沒入外，將比照使用行為，「處新台幣2千元至1萬元」罰鍰，以強化管理效能。相關修正條文目前已送行政院審查，後續將儘速送請立法院審議。依托咪酯的載具就是電子煙，而國教行動聯盟、董氏基金會、台灣共善促進協會、全國家長會長聯盟、台灣全國媽媽護家護兒聯盟、、台灣醫界菸害防制聯盟今（29）日召開記者會提到，世界衛生組織（WHO）最新資料顯示，全球不但有1500萬名13至15歲青少年使用電子煙，使用電子煙的青少年，後來轉為吸菸者風險甚至可以增加高達8倍。國教行動聯盟理事長王瀚陽認為，台灣禁止電子煙、開放少部分通過審查的加熱菸，但各式載具拿在手上根本無法辨識，所以「要嚴格管制新興菸品」根本淪為空談，無疑是對年輕人健康直接補一刀。王瀚陽說，許多年輕人並不知道電子煙是禁止的，抽了之後又吸喪屍煙彈。而要達到管制效果的關鍵，就在「持有」、「沒入」、「銷毀」。他表示，若沒有同時進行，年輕人會認為「禁止歸禁止」，但根本就罰不到。王瀚陽認為，因為持有、沒入、銷毀或是有行政罰則時，青少年會知道這是非法的，透過罰則產生文化效應，「知道什麼是對的、什麼是不對的」。不過，他直言，若3年前的修法可以更嚴格管理，3年後也不會發生這些情況。