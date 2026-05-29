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▲馬刺狀元郎文班亞馬(Victor Wembanyama)在防守端展現了恐怖的統治力。他帶領球隊在Game6上演了一場防守大師課，成功將西區決賽逼入Game7搶七大戰。（圖／美聯社／達志影像）

奧克拉荷馬雷霆今（29）日在西區決賽Game6兵敗聖安東尼奧，這場失利不僅讓他們錯失了提前晉級總冠軍賽的機會，更將衛冕軍逼入了退無可退的Game7生死戰。這場敗仗的核心痛點顯而易見，當家球星亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)在場上徹底迷失了節奏。面對文班亞馬(Victor Wembanyama)領軍的馬刺鐵血防線，這位兩屆MVP得主彷彿撞上了一堵無法逾越的高牆，全場無法創造出屬於自己的進攻節奏。如今，雷霆整個賽季的命運已懸於一線，而他們唯一的解藥，就是亞歷山大必須在Game7打出與此戰「完全相反」的表現。在週五的Game6大戰中，馬刺隊展現了教科書等級的防守大師課。文班亞馬那遮天蔽日的防守覆蓋面積與馬刺鋒線群的無縫輪轉，徹底鎖死了雷霆的進攻發動機。這場比賽的亞歷山大，看起來完全不像是那個在過去兩年率領雷霆奪冠、蟬聯MVP的超級巨星。更致命的是，當亞歷山大在場上時，雷霆的攻防體系甚至遭到了馬刺的無情摧毀。他平時那種能在絕境中強行命中高難度神仙球、為球隊穩定提供火力的特質，在Game6的窒息防守下蕩然無存。當角色球員如麥凱恩(Jared McCain)與傑林威廉斯(Jaylin Williams)無法再像系列賽前段那樣提供火力支援，且霍姆葛倫(Chet Holmgren)受制於對抗、威廉斯(Jalen Williams)又遭遇傷病困擾時，所有的目光與壓力自然全數回歸到王牌球星身上。這就是超級巨星的宿命，欲戴王冠必承其重。季後賽的Game7從來不是戰術板上的博弈，而是球星成色的終極檢驗。雷霆現在無法將贏球的希望寄託在麥凱恩或傑林威廉斯等配角身上，他們需要的是「完全體」的SGA。回顧亞歷山大的職業生涯，他已經無數次向外界證明了自己具備從低谷中迅速觸底反彈的強大心理素質。Game6的低迷對他而言是極為罕見的例外，這一切都與他平時作為頂級得分手的身分背道而馳。如果奧克拉荷馬雷霆還想踏上NBA總決賽的舞台完成連霸偉業，亞歷山大就必須在Game7展現出絕對的統治力。他需要找回高水準的得分效率，重新撕裂馬刺的防線，並用當年贏得MVP時的那種霸氣接管比賽。這支球隊的上限由他決定，雷霆在Game7的唯一戰略方針非常純粹：讓SGA打出與Game6截然不同的侵略性。當退無可退的哨音響起，所有的戰術掩護與空間拉開，都只為了一個目的，那就是喚醒那頭沉睡的MVP巨獸。