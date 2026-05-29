聖安東尼奧馬刺今（29）日在NBA西區決賽以118：91擊敗奧克拉荷馬雷霆，將系列賽拖入「搶七大戰」但文班亞馬在G5疑似示意隊友強硬犯規的片段在今日曝光，文班亞馬一直被視為兼具天賦與運動家精神的代表人物，因此這段畫面也讓部分球迷感到意外，並在網路上掀起熱議。
文班亞馬疑似示意隊友犯規 麥凱恩成下手對象
G5當馬刺大比分落後時，總教練強森（Mitch Johnson）提前換上替補球員，準備讓比賽進入垃圾時間。不過根據近日曝光的另一個轉播角度顯示，文班亞馬在場邊與普朗姆利（Mason Plumlee）及畢永柏（Bismack Biyombo）交談時，疑似示意隊友進行更具身體對抗性（Hard Foul）的犯規。
麥凱恩輕鬆回應 坦言是比賽的一部分
隨後普朗姆利從背後撞擊雷霆後衛麥凱恩（Jared McCain）並引發雙方球員短暫對峙，賽後麥凱恩對此則沒有太在意，「那真的很瘋狂，我完全沒預料到，當時站上罰球線時，我還問他『你幹嘛這樣做？』結果他回我『我還有一次要給你。』不過這就是比賽的一部分，我尊重競爭精神。」
雖然麥凱恩並未因此受傷，也沒有進一步追究，但隨著爭議畫面曝光，外界開始重新審視當時的情況。部分球迷認為，如果文班亞馬真的曾向隊友示意採取強硬犯規策略，恐怕會對他的形象造成一定影響。
這並非文班亞馬近期首次陷入爭議。在西區季後賽期間，他曾因一次對里德（Naz Reid）的肘擊動作受到外界討論。不過也有球迷認為，單憑一段場邊畫面便認定文班亞馬刻意鼓勵危險動作仍有待商榷。
資料來源：《The Sporting News》
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G5當馬刺大比分落後時，總教練強森（Mitch Johnson）提前換上替補球員，準備讓比賽進入垃圾時間。不過根據近日曝光的另一個轉播角度顯示，文班亞馬在場邊與普朗姆利（Mason Plumlee）及畢永柏（Bismack Biyombo）交談時，疑似示意隊友進行更具身體對抗性（Hard Foul）的犯規。
麥凱恩輕鬆回應 坦言是比賽的一部分
隨後普朗姆利從背後撞擊雷霆後衛麥凱恩（Jared McCain）並引發雙方球員短暫對峙，賽後麥凱恩對此則沒有太在意，「那真的很瘋狂，我完全沒預料到，當時站上罰球線時，我還問他『你幹嘛這樣做？』結果他回我『我還有一次要給你。』不過這就是比賽的一部分，我尊重競爭精神。」
雖然麥凱恩並未因此受傷，也沒有進一步追究，但隨著爭議畫面曝光，外界開始重新審視當時的情況。部分球迷認為，如果文班亞馬真的曾向隊友示意採取強硬犯規策略，恐怕會對他的形象造成一定影響。
這並非文班亞馬近期首次陷入爭議。在西區季後賽期間，他曾因一次對里德（Naz Reid）的肘擊動作受到外界討論。不過也有球迷認為，單憑一段場邊畫面便認定文班亞馬刻意鼓勵危險動作仍有待商榷。