南投縣第49屆集團結婚開放報名！今年以「真愛九九 情定南投」為主題，將於6月26日在草屯「九九峰氦氣球樂園」舉辦，結合浪漫婚禮與觀光體驗，邀請新人在山城景色中共度人生重要時刻。活動於6月26日（五）浪漫登場，即日起至6月10日受理線上報名，限額30對，額滿為止。
南投縣政府表示，今年活動特別選在近年熱門景點「九九峰氦氣球樂園」舉辦，希望透過地方特色景點結合集團結婚，讓婚禮不只是儀式，也成為兼具旅遊與回憶的幸福體驗。現場除安排證婚儀式與浪漫午宴外，也規劃全台少見的氦氣球體驗，讓新人在升空景致中留下難忘回憶。
此外，主辦單位也準備多項婚禮好禮，活動當天還將抽出「北海道雙人來回機票與住宿」大獎，增添新人蜜月驚喜。凡設籍南投且於南投縣就業，並具法定結婚資格者皆可優先報名。完成報名後，每對新人需繳交500元保證金，活動結束7日內將全額退還。
南投縣政府表示，近年集團結婚活動逐漸朝向結合地方觀光與文化特色發展，今年透過人氣新地標與婚禮活動串聯，不僅提供新人不同以往的婚禮體驗，也盼進一步帶動地方觀光與城市形象。縣府邀請即將步入婚姻的新人體驗南投山城魅力，在浪漫氦氣球與自然景色陪伴下，共同見證幸福啟程。報名網址：https://reurl.cc/R2oXag
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