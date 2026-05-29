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▲李多慧（如圖）日前身穿北一女制服演出，意外掀起「校服挪用」爭議。（圖／記者張一笙攝）

韓籍啦啦隊女神李多慧日前穿著北一女代表性的小綠綠制服表演，引來一名校友批評：「我的文化不是妳的表演服。」李多慧事後回應並強調「沒有醜化意思」但爭議仍持續延燒，衰捲風波的她昨（28）日敬業上工，換上白色平口背心、搭配牛仔短褲，露出雪白肌膚和纖細螞蟻腰，隨著音樂狂扭、辣度破表，影片曝光後讓大批粉絲看了噴鼻血，而文中李多慧則寫道「如何？」並附上一張翻白眼的表情符號，似乎是對爭議事件感到無奈，讓不少人護航要她別理酸民。李多慧因表演服裝引發爭議，昨日她穿著一件白色外套上場演出，音樂一下她便脫掉外套，露出裡面的平口背心、搭配極短牛仔褲，身材十分火辣。只見李多慧雖受到議論，但仍敬業帶來精彩舞蹈表演，隨著旋律扭腰擺臀，像是「人體電動馬達」般，讓網友看了目瞪口呆，直呼：「太扯了」、「好擔心她的腰會壞掉」、「多慧的舞蹈充滿力與美，整支舞就是一個藝術作品，賞心悅目」、「她是舞神」、「這律動不科學呀！」不過，李多慧遭到酸民攻擊後，她也疑似在文中抒發心情，寫下：「如何？」並附上一個翻白眼的表情符號，讓粉絲們留言說：「重點從來不是穿什麼衣服」、「別理酸民」、「表現自我，不受『制』服～」、「多慧高EQ加油。」回顧整起事件，李多慧日前在球場上演出時，因身穿北一女制服熱舞，意外掀起「校服挪用」爭議，一名北一女校友寫長文批評：「我的文化不是妳的表演服。」部分人則認為將特定女校制服用於商業表演並不妥，表示：「女學生形象不該被娛樂化消費。」話題引起討論。面對外界質疑，李多慧親自回應，透露這次演出是配合「臺北城市主題」所策劃，希望透過青春與活力呈現臺北地方特色，帶給觀眾不同感覺的應援舞台，李多慧也強調：「相關服裝和演出沒有消費、醜化、不尊重特定學校文化的意圖。」未來會更加努力準備表演，希望帶給粉絲更好的體驗與回憶。