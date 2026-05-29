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馬英九基金會風暴越燒越烈，今（29）日更宣布對前幕僚蕭旭岑、王光慈等人，針對涉嫌背信、侵占等案件，委請律師提起刑事告訴，整起事件正式進入司法程序，掀起政壇熱議。對此，政治工作者周軒直言，國民黨內曾經透過馬英九基金會拿到資源的人，現在都要開始緊張了。「終於走到這一步了。一切的事情都要攤在陽光下了，這是一招核彈級的重傷害。」周軒表示，從金溥聰老師公布的那張與台商韓螢煥「手捧百萬現金」合照開始，蕭旭岑跟王光慈，到底有沒有「碰錢」？跟誰接觸？蕭旭岑過往去中國的一切，馬英九到底有沒有關係？全部都要被檢視。周軒強調，這不只是馬英九基金會的事情，國民黨絕對難以切割，首當其衝就是黨主席鄭麗文，鄭麗文要挺蕭旭岑到底嗎？還是要選擇切割？甚至問得更遠一點的，過往國民黨有誰透過馬英九基金會這個體系，拿到資源的，現在都要開始緊張了。馬英九終究選擇了這條與國民黨中央開打的路，國民黨的2026，看起來烏雲滿布。