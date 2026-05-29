我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林俊傑去年底公開認愛七七，今年還帶媽媽去參加七七畢業典禮。（圖／微博＠林俊傑）

歌王林俊傑認愛網紅女友七七後，爭議不斷。近日他被發現刪除與哥哥、嫂子的合照，疑似因戀情遭到反對，和哥嫂鬧翻。七七隨後也被曝光黑料，有人稱她的爸爸在中國涉入一樁金額高達13億人民幣（約60億元台幣）的資金案件。對此，林俊傑媽媽不忍看一家人的感情遭抹黑，出面澄清，強調都是子虛烏有的事情，希望謠言止於智者。林俊傑刪除微博上與哥嫂的合照後，被認為兄弟感情破裂，更有陰謀論稱，嫂子希望林俊傑一直單身，自己的小孩才有機會繼承林俊傑龐大的財產，所以她故意從中破壞林俊傑與七七的戀情，到處放出七七是假名媛的黑料，想讓林俊傑迫於輿論壓力與七七分手。而七七隨後也被中國網友起底，稱她本名為劉偲敔，是廣東人士，父親是中國企業「ST威創」的董事劉建國。爆料者稱劉建國近日疑似涉入金額高達人民幣13億元的案件，已逃亡美國；但隨後又有人打臉說，涉案者名為劉鈞，而非劉建國，爭議持續延燒。對此，林俊傑經紀公司指出，「」據《中國時報》報導，林媽媽也出面表態，表示關於林俊傑的很多消息，都是別人傳給她，她才知道的，但實際上根本沒這一回事，另外，林媽媽日前才被直擊跟林俊傑一起到美國紐約參加七七的畢業典禮，被問到對於23歲七七的看法，林媽媽也回應：「」態度很開放。