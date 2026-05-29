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NBA西區決賽進入最終激戰階段，奧克拉荷馬雷霆於台灣時間今（29）日在G6對陣聖安東尼奧馬刺的比賽中，在第三節徹底迷航，6名球員外線失準，團隊「三分球8投0中」，整體命中率低至22.7%，僅勉強進帳13分，「停在64分像停了一輩子」。而馬刺則在外線與禁區多點開花，加上頻繁製造犯規，繳「15罰14中」，打出單節29比13攻勢，以比數92：66、26分的巨大領先優勢進入末節，導致雷霆最終毫無反手空間。馬刺雖在西區G6上半場保持約10分上下的領先，但第三節前幾分鐘雷霆依然有反攻氣勢，甚至一度追分至64：72，僅8分落後對於投籃命中率一向穩定的雷霆來說，追分並非難事。然而，馬刺在第三節狀態依舊火熱，雷霆雖有哈騰史泰（Isaiah Hartenstein）在禁區拋投、補籃，以及當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）切入「三分打」試圖止血，但雷霆在9分35秒時落後達10分，逼得球團趕緊喊出暫停並進行陣容異動，卻不見好轉。雷霆面對馬刺新秀二人組卡斯特（Stephon Castle）與哈波（Dylan Harper）時毫無招架之力，兩人抓住機會頻頻切入肆虐，並靠著多次製造犯規站上罰球線，馬刺將領先優勢一舉擴大到92：64的28分差。第三節尾聲，雷霆進攻徹底崩盤，在長達將近5分鐘的時間內陷入「進球荒」，直到最後55秒才靠著霍姆格倫（Chet Holmgren）接應喬（Isaiah Joe）助攻反手上籃得分，終於打破64分的停滯期，但馬刺早已靠著穩健罰球和關鍵人物尚帕尼（Julian Champagnie）的攻防兩端壓制，順利拉大分差，掌控比賽絕對主導權。這節進攻失利讓雷霆在第四節毫無反手空間，其一大因素就是第三節瘋狂在外線出手，卻不幸全數打鐵、單節0命中，包含多特（Luguentz Dort）、亞歷山大、華勒斯（Cason Wallace）、卡魯索（Alex Caruso）、威廉斯（Jalen Williams）、喬以及傑林·威廉斯（Jaylin Williams）等人在外線輪番嘗試，團隊外線最終竟意外繳出8投0中。在外線完全失準的連鎖效應下，雷霆全隊單節在運動戰中團隊共出手22次卻僅投進5球，單節團隊命中率低至驚人的22.7%。加上雷霆最近外線手感穩定的麥凱恩（Jared McCain）單節4次出手全數掛零，徹底失去反攻機會。除了外線準度大迷失外，雷霆在此節並沒有配合攻勢，迫於對手防守壓制與壓力，因此出現「單打獨鬥」追分疲乏的情況，球權無法有效流動。相較於雷霆的混亂，馬刺在第三節15投中8，命中率高達53.3%。其中，前鋒尚帕尼（Julian Champagnie）開局的三分球、中段的拋投以及對於雷霆射手麥凱恩的阻攔成功，成為本場比賽的攻防核心。此外，馬刺靈魂後衛福克斯（De'Aaron Fox）穩定掌控節奏，單節送出3次關鍵助攻；新秀卡斯特與哈波也展現初生之犢不畏虎的侵略性，兩人頻頻撕裂雷霆防線，合力貢獻11分，並聯手製造犯規，與核心文班亞馬（Victor Wembanyama）、福克斯等人都站上罰球線，團隊單節「15罰14中」的罰球地獄重創雷霆。目前雷霆馬刺系列賽回到平手僵局，兩隊將在台灣時間31日早上8點開啟「搶七大戰」。