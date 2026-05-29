我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨台北市長參選人沈伯洋昨與前總統、前台北市長陳水扁同台，陳水扁也以自身過去民調差距大為例，勉勵沈「絕對追得上」，能成為民進黨第二位台北市長。對此，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄今（29）日大讚，「帥馬」就是會引起這麼多討論，「我們對他非常有信心」；黨團書記長范雲也表示，沈伯洋能被前市長肯定，代表大家都看到其潛力。對於沈伯洋昨天合體陳水扁，莊瑞雄上午在立法院受訪時表示，「帥馬」就是會引起這麼多討論，距離大選越來越逼近，這一個月中，台北市長候選人從沈伯洋還沒有正式提名以前，大家就聚焦在他的身上，提名以後，沈對於台北市的一些問題，大家都會請教其看法，「台北市碰到的問題，現在大家問的不是蔣萬安，反而是沈伯洋」。莊瑞雄說，外界對沈伯洋這一場選舉非常期待，對其能力上也給予肯定，立法院黨團身為黨內同志的立場，也不斷地給他加油，「我們對他非常有信心」。范雲則說，很多人認為，陳水扁可能是有史以來，執政效率跟改革最好的市長，沈伯洋能被前市長肯定，代表其潛力大家都看得到。他說，沈伯洋自稱「笨鳥慢飛」，但每一步都走得非常的實在，不管是在北士科變電所議題或各政策的回應，都代表準備好了，期待未來在沈的基層實力展現後，有更多的台北市民，能有機會看到認真的沈伯洋，是值得信賴的台北市長候選人。