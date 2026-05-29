我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA西區冠軍賽第六戰，聖安東尼奧馬刺隊以118：91大勝奧克拉荷馬雷霆隊，不僅將系列賽逼入關鍵的第七戰，馬刺球星維克托·文班亞馬（Victor Wembanyama）在賽前穿著綠色長袍進入球場，外界以為這和他季前前往少林寺有關，是和「武僧」致敬。然而本人賽後受訪時表示，這是為了慶祝伊斯蘭教的重要節日「古爾邦節」，澄清並非如傳聞所述。文班亞馬今晚以穿著綠色長袍造型現身賽場，獨特裝扮讓球迷驚艷不已，隊友迪倫·哈珀（Dylan Harper）賽後透露：「當看到他那樣進場，我們就知道今晚將會發生什麼大事。」然而，外界紛紛猜測該裝扮是否與中國少林寺武僧形象有關，文班亞馬在賽後記者會親自解惑，他以法語澄清：「這件長袍並非與僧侶有關，而是為了慶祝『古爾邦節』（Eid al-Adha）。」古爾邦節是伊斯蘭教的重要節日，旨在紀念先知伊布拉欣（亞伯拉罕）對真主的忠誠，對於身為穆斯林文化致敬者的文班亞馬而言，這是一個極具神聖意義的儀式。記者Maxime Aubin透露，文班亞馬並非穆斯林，他受訪時曾表示自己暫時沒有宗教信仰。文班亞馬今日全場出賽28分鐘，繳出28分、10籃板、3火鍋及2抄截的統治級數據，幫助球隊在主場大勝。NBA名宿文斯·卡特（Vince Carter）在節目中大讚：「這就是傳奇球星該有的表現。他沒有浪費時間慢熱，從開賽第一秒就進入狀態，這是馬刺隊急需的能量。」「甜瓜」卡梅羅·安東尼（Carmelo Anthony）則強調文班亞馬的領袖氣質：「他在主場球迷面前證明了自己能夠扛起球隊，這份領導力非常特別。他不僅自己得分，更限制了雷霆隊的多項進攻發揮。」對於即將到來得G7，傳奇球星麥葛瑞迪（Tracy McGrady）建議：「我認為文班亞馬應從內線開始打起，他控制了內線優勢後，再拉出來外線投籃，這才是馬刺擊垮雷霆的節奏。」馬刺對手的頭號球星亞歷山大（SGA）本場表現慘澹，僅得15分且正負值-28為全場最低。亞歷山大賽後無奈表示：「馬刺今晚從頭到尾都具備侵略性，處於攻擊模式，我們一直處於被動。」文班亞馬在本輪系列賽前6場中，場均繳出28.2分、11.5籃板、3.0火鍋的傲人數據，真實命中率高達62%。上一場表現低迷的他，今晚迅速反彈，幫助球隊將系列賽帶入最終決戰。