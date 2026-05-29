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逐步減少新吸菸人口

降低吸菸相關疾病負擔

防止電子菸在青少年間擴散

建立長期無菸社會政策方向

公共衛生部正研究推動「無尼古丁世代」（Nicotine-Free Generation）政策，計畫未來禁止特定年份後出生的年輕人，終身合法購買香菸、電子菸及其他尼古丁產品。官方強調，這並非立即全面禁菸，而是希望逐步減少新吸菸人口，降低長期公共衛生與醫療負擔。根據《the National》報導，泰國公共衛生部長週四於衛生部記者會上表示，目前政府正研究相關立法方向，並參考其他國家推動「世代禁菸」政策的經驗。他指出，吸菸與尼古丁成癮長期對泰國醫療體系造成沉重壓力，不僅增加醫療支出，也耗費大量醫護資源，因此政府希望從源頭減少未來吸菸人口。同時他也強調，這項政策並不代表立即禁止販售香菸或全面禁止吸菸，而是可能以出生年份或特定年齡作為基準。例如，若法案生效時年齡為10歲或12歲的族群，未來即使成年，也將無法合法購買任何尼古丁產品。根據現行泰國法律，合法購買香菸年齡為20歲。若未來法案通過，指定世代即使年滿20歲，仍不得購買香菸、電子菸或其他尼古丁產品。泰國公共衛生部表示，政策主要目標包括：衛生部長表示，現有吸菸者、菸草工廠與菸農不會立即受到影響，政府仍將審慎評估相關政策對產業與社會的衝擊，未來也將同步推出配套措施，包括協助菸農轉作其他農產品、提供教育補助，以及改善地方基礎設施，以降低產業轉型壓力。目前相關法案仍處於研究與聽取意見階段。公共衛生部表示，未來將廣泛蒐集醫療界、民間團體、產業與民眾意見，再決定是否正式推動立法。支持政策的泰國牙醫學生反菸組織「NoNoGang」更指出，近年電子菸與尼古丁產品快速滲透青少年市場，已成為泰國公共衛生重大問題，而「世代禁菸」政策可有效從源頭阻止新吸菸人口產生，並有助降低年輕族群尼古丁成癮風險。近期，包括牙醫與反菸團體也已向泰國總理提交聲明，呼籲政府儘速推動相關立法。目前全球包含馬爾地夫、英國等國家也通過相似的法規與政策，其中馬爾地夫自2025年起，已禁止2007年1月1日後出生者購買、販售與使用菸草產品；英國則在《Tobacco and Vapes Act 2026》中規定，2009年1月1日後出生者未來不得購買菸草產品。外界分析指出，若泰國未來正式推動相關政策，將成為亞洲反菸與電子菸管制的重要案例之一，也可能對區域公共衛生政策產生示範效應。