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以色列政府公然違反協議

川普的加薩倡議徹底失敗？

以色列不再掩飾其在加薩地區推動種族清洗與侵略的本質，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）28日表示，自己已經下令以色列軍隊佔領加薩地區70％的土地，以色列國防部長卡茲（Israel Katz）日前也直言目標就是要讓巴勒斯坦人「自願」離開加薩，此舉與之前川普政府主導的停火協議與和平計劃完全不符合，讓外界擔憂加薩的人道主義危機將進一步加劇。綜合外媒報導，去年10月以色列與哈馬斯在美國斡旋下達成停火，根據協議以色列軍隊應撤退到「黃線」後方，黃線劃分下以色列控制的加薩領土約是53％。且協議指出「黃線」僅是暫時分界，未來將等待進一步談判。但自達成停火後，以色列軍隊仍持續在加薩行動，實施攻擊，不斷擴大其控制區，自去年10月以來，已有約900位巴勒斯坦人喪生。以色列過去擴大對加薩的控制大多是低調進行，然而，納坦雅胡28日在爭議的西岸屯墾區定居點舉行的會議上，公然宣稱下令以色列軍隊控制70％的加薩地區領土，納坦雅胡還說目標是「一步一步來」，似乎暗示70％只是開始。國防部長卡茲本週三也表示，以色列政府的最終目標是讓巴勒斯坦人「自願」離開，但人權團體批評卡茲所謂的「自願」，實際上是以色列軍隊蓄意摧毀加薩的基礎生活條件，讓加薩變得無法居住，表面說推動巴勒斯坦人自願離開，其實就是在進行違反國際法的種族清洗。去年川普斡旋停火時提出20點和平計劃，在擘畫加薩未來願景時，川普強調「沒有人會被迫離開」，還說他會鼓勵人們留下來，「為他們提供建設更美好加薩的機會」，但如今以色列政府卻公開聲稱目標是要巴勒斯坦人「自願」離開。歐洲外交關係協會客座研究員謝哈達（Muhammad Shehada）表示，「納坦雅胡現在等於是宣告整個川普倡議，也就是美國關於加薩地區的框架協議，完全無效且作廢。概括來說就是這個意思，沒有其他更直白的解釋了」。謝哈達強調，目前加薩地區約有220萬巴勒斯坦人，加薩本來就已是世界上人口最稠密的地區之一，若以色列再奪走70％的土地，「對於許多無家可歸的人來說，無異於死路一條」。