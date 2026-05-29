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中東局勢持續升高，伊朗戰爭引發全球能源供應鏈震盪，對高度依賴進口燃料的緬甸造成嚴重衝擊。隨著燃油與化肥價格飆升，緬甸農民正面臨近年最艱困的耕作季，不少人坦言已瀕臨放棄務農。根據法新社報導，緬甸約九成燃油與高達95%的化肥仰賴進口，受到國際油價與運輸成本攀升的影響下，國內農業生產成本暴增。聯合國世界糧食計畫署（WFP）警告，若化肥使用量減少一半，緬甸整體農業產量可能下降15%，進一步惡化糧食安全問題。報導也指出，在仰光三角洲考穆鎮（Kawhmu），49歲稻農梭奈（Soe Naing）望著即將播種的稻田，憂心忡忡表示：「如果價格繼續上漲，我就要變成乞丐了」，他租種約12公頃土地，但如今光是購買耕耘機燃料與化肥，就已讓成本大幅超出負荷。國際能源署（IEA）資料顯示，全球約四分之一海運石油需經過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），其中八成供應亞洲市場。隨著伊朗衝突升級，海運與能源供應不穩，亞洲多國開始出現能源緊張，而本已深陷內戰與經濟崩潰的緬甸，更成為受衝擊最嚴重國家之一。另一名稻農莫昂（Moe Aung）表示，今年每英畝土地僅打算施用半袋化肥，僅為正常需求量的六分之一。他指出，一袋50公斤化肥價格如今已飆漲至20萬緬幣，約為過去價格五倍。「我只是因為還有土地，才勉強繼續種田，但其實已經不想再做下去了。」莫昂坦言，過去農村生活雖不富裕，但至少還能照顧家庭、參與社交活動，如今這種生活正在逐漸消失。除了農業部門，能源危機也正在衝擊整體緬甸社會。根據彭博社與多家媒體報導，中東戰事爆發後，緬甸政府曾警告國內燃油儲備僅足夠約40天使用，並陸續實施限購措施，包括車牌分流加油、公務員居家辦公與縮減國內航班等。在仰光與曼德勒等城市，加油站外經常出現長達數公里的排隊車潮，黑市柴油價格甚至高出官方售價四成以上。部分民眾需凌晨排隊數小時，仍無法成功加油。能源短缺也迫使緬甸尋求替代供應來源。根據緬甸官方媒體《全球新光報》報導，緬甸與俄羅斯近期正加速討論煉油廠合作與石油供應計畫，希望降低對新加坡與馬來西亞燃料進口依賴。緬甸駐俄經濟官員表示，目前雙方正針對煉油技術限制進行協商，俄方也同步與緬甸討論液化天然氣（LNG）、太陽能、小型水力與風力發電等能源合作項目。市場分析指出，在伊朗戰事持續與霍爾木茲海峽風險升高情況下，亞洲國家正加速尋找俄羅斯能源替代來源。菲律賓、斯里蘭卡、韓國等國近期皆開始增加俄羅斯原油或石化產品進口，以填補中東供應缺口。不過，對於內戰未歇、外匯短缺、基礎設施脆弱的緬甸而言，即便找到新的能源來源，高昂成本與物流問題仍難以迅速改善。對大量依賴農業維生的農民來說，眼前最迫切的問題，仍是如何撐過這一季的耕作。