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在NBA季後賽中，最難贏的一場球永遠是「關門戰」，尤其是遠征客場。衛冕軍奧克拉荷馬雷霆今（29）日作客聖安東尼奧馬刺主場，原本握有3：2聽牌優勢，不料卻遭到黑衫軍以118：91血洗。這場27分的慘敗殘酷地透露了一項數據：雷霆總教練戴格諾特（Mark Daigneault）生涯在季後賽G6的戰績竟然是「0勝4敗」。美媒《Thunderous Intentions》記者史泰爾斯（Rylan Stiles）賽後撰文，為這場全線崩盤的慘烈賽事進行深度剖析，並點出了三大核心關鍵。史泰爾斯認為NBA是一個由超級巨星主導的聯盟。然而，雷霆當家王牌「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役在球隊最需要他站出來的時刻神隱，全場18投僅6中、三分球5投0中，僅拿下15分、1籃板、4助攻，還伴隨2次失誤。在決定晉級的西區決賽客場繳出這種表現，顯然完全不及格。史泰爾斯說自己絕非質疑SGA的個人天賦。身為當前聯盟的兩屆例行賽MVP、同時是2025年的西決與總決賽雙料MVP，他絕對有實力被列入「世界最佳球員」的討論。然而，季後賽向來是「風格互剋、對位決定一切」的殘酷舞台。馬刺隊的防守體系對SGA而言無疑是巨大夢魘。第一線有馬刺小將卡斯特（Stephon Castle）給予極具身體對抗、近乎窒息的貼身防守，這讓馬刺能比其他隊伍更精準地拿捏包夾他的時機。當SGA試圖突破，禁區還站著現代籃球最強的防守神獸文班亞馬（Victor Wembanyama）。這種「外線黏、內線罩」的佈局，徹底鎖死了SGA最擅長的中距離與禁區突破效率。因此，G7回到主場，SGA能否找到破解馬刺防守鐵籠的方法，將直接決定雷霆能否再次晉級冠軍賽。「角色球員在主場總能發揮得更好」，這句籃球界的老生常談，在G6演變成了最殘酷的現實。整場比賽的勝負，很大程度被兩隊在外線投射的落差所決定。馬刺隊的角色球員在主場完全解放自我。光是上半場，馬刺就以高達44%的命中率狂轟11記三分球；反觀雷霆隊外線嚴重熄火，上半場僅投進6顆、命中率低至33%，這個外線的巨大鴻溝在下半場更是直接演變成「20：0」的慘案。本系列賽表現極其優異的防守大閘卡魯索（Alex Caruso），此役回到客場手感同樣降溫，外線3投僅1中得到7分，無法像在主場那樣提供穩定的火力支援。在這場全隊進攻荒腔走板、開局就被打出一波9：2且一路落後的潰敗中，二年級小將華勒斯（Cason Wallace）成為雷霆全隊唯一的遮羞布。他完全頂住了面臨淘汰的窒息高壓，繳出11分、3籃板、3抄截與2助攻的數據。尤其在上半場，雷霆全隊陷入進攻迷航時，華勒斯外線3投3中、彈無虛發，正是他這波強勢的表現，才讓雷霆在進入下半場前勉強維持住一線生機。無論G7最終結果是贏是輸，華勒斯在今年季後賽的高速成長與驚人的心理素質，無疑是雷霆隊在這場比賽中最珍貴的收穫。