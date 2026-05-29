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Google近日宣布啟動「人工智慧新創企業創新走廊」（AI Startup Innovation Corridor）計畫，強化其在東協地區人工智慧（AI）生態系的布局，並試圖建立連結東南亞與美國矽谷的跨國創業通道，根據谷歌說法，這項計畫預計今年8月遴選出首批25家新創企業，包含泰國、新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓及越南等六國。根據谷歌新聞稿與外媒報導，這項計畫是透過既有的「Google for Startups Accelerator: Southeast Asia」加速器運作，與各國政府機構合作，共同扶持早期至成長期AI新創企業，並協助其進入全球市場與投資網絡，同時也強調這項計畫的核心並非短期培訓，而是建立長期成長路徑。入選的新創企業將獲得Google Cloud提供的AI基礎設施支援，包括專用運算資源、AI開發工具與企業級平台，並可獲得最高35萬美元的雲端使用額度，用於模型訓練與產品商業化。此外，參與企業也將能優先測試Google最新AI模型與「智慧代理（AI Agent）」相關技術，藉由提前接觸未公開工具，加速產品開發與落地應用。計畫另一重點則是強化東協地區的新創企業與美國矽谷之間的連結，計畫入選的新創團隊將有機會前往美國加州接受培訓，並接觸Google總部與矽谷創投圈，拓展國際投資與合作機會。分析則指出，這項設計不只是來自Google的創業輔導，而明顯具有產業戰略意圖，透過早期介入新創成長階段，鞏固Google在AI與雲端服務市場的長期客戶基礎。此外，本次計畫也獲得多個東協政府機構支持，包括新加坡企業發展局（Enterprise Singapore）、印尼通訊與數位部、越南國家創新中心，以及胡志明市創新創業中心等單位。受到AI浪潮影響，東南亞各國也把AI視為重要經濟戰略工具，印尼希望透過AI推動教育、醫療與糧食安全的數位轉型；越南則將AI視為提升半導體、智慧城市與氣候科技競爭力的關鍵技術之一。在相關布局中，谷歌與越南VNG集團及胡志明市國家大學合作成立AI研究與應用平台，並設立研究團隊與實驗室，讓當地研究人員可直接使用Google最新AI模型與技術資源，該合作計畫涵蓋計算語言學、電腦視覺、人機互動與資安等領域，並強調將研究成果轉化為實際應用產品，進一步推動越南AI產業化發展。自2018年以來，Google在東協的創業扶持計畫已協助超過200家新創企業，累計募資達66億美元，並創造逾1.1萬個就業機會。隨著AI技術快速發展，東南亞各國正加速建構本地AI生態系，而Google此次推出「創新走廊」，被外界視為科技巨頭在區域AI競爭中深化布局的重要一步，也象徵東協正逐步成為全球AI新創與投資的重要戰場。