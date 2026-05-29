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鄧愷威能否再繳穩定表現？ 打線火力能否支援？

機關槍打線能否發揮？ 克勞能否壓制太空人打線？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月30日進行，該日有15場比賽，效力休士頓太空人的台灣好手鄧愷威，將於明日先發對上目前暫居國聯中區龍頭的密爾瓦基釀酒人，釀酒人將推出克勞（Coleman Crow）先發，應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。休士頓太空人（26勝32敗）vs 密爾瓦基釀酒人（33勝20敗）比賽地點：大金球場（休士頓）比賽時間：台灣時間5月30日（六）早上08：10✅ 太空人觀戰焦點：鄧愷威再次迎來先發機會 力拼本季第四勝太空人今年先發輪值傷兵滿營，原先開季定位為牛棚投手的鄧愷威，近期也成為太空人輪值中的一員，鄧愷威上一場先發對上芝加哥小熊，繳出6局無失分，投出6次三振，拿下本季第3勝，相較於4月，鄧愷威在5月出賽5場比賽，17.1局中僅被敲出10支安打失3分，投出多達18次三振，防禦率僅1.56，狀態可說是相當火燙。觀戰重點：✅釀酒人觀戰焦點：穩居國聯中區龍頭 「機關槍打線」火力兇猛釀酒人本季打出絕佳戰績，目前以33勝20敗暫居國聯中區龍頭，領先小熊4場勝差，雖團隊全壘打僅37支，在大聯盟30支球隊中墊底，但釀酒人團隊打擊率0.246在大聯盟所有球隊排名第六，且團隊跑出目前聯盟第二多的57次盜壘，機關槍打線加上快腿部隊，將成為鄧愷威本場比賽最大考驗。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/30）06:40 勇士 VS 紅人06:45 教士 VS 國民06:45 雙城 VS 海盜07:05 藍鳥 VS 金鶯07:10 馬林魚 VS 大都會07:10 紅襪 VS 守護者07:10 天使 VS 光芒07:15 小熊 VS 紅雀07:40 老虎 VS 白襪08:05 皇家 VS 遊騎兵08:10 釀酒人 VS 太空人08:40 巨人 VS 洛磯09:40 洋基 VS 運動家10:10 響尾蛇 VS 水手10:15 費城人 VS 道奇📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台🟡電視轉播：緯來體育台、東森洋片台：釀酒人 VS 太空人華視：🟡線上收看：洋基 VS 運動家MLB TV、愛爾達體育台