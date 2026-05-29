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王光慈母發聲：功勞在我女兒

「馬大九」系列再被翻出：從書店店員到外送員爆紅

馬大九「LINE貼圖」登場：經典金句一次收錄

▲馬英九基金會先前曾推出「馬大九LINE貼圖」。（圖／翻攝自LINE STORE）

馬英九基金會風波持續延燒，今（29）日正式對前執行長蕭旭岑、王光慈等人涉背信、侵占等案件提起刑事告訴。隨著案件正式進入司法程序，引發政壇與輿論高度關注，稍早，王光慈的母親發出聲明，當中透露「馬大九」概念正是出自於王光慈之手。而究竟何謂「馬大九」？《NOWNEWS今日新聞》也為讀者整理出過往曝光的相關宣傳活動。在馬英九基金會提告消息曝光後，王光慈的母親隨即發出聲明，語氣強烈指出，「是誰一手策劃馬大九一日店員和一日外送員，重新拉抬您的政治能量，讓您在2018年成為國民黨最炙手可熱的超級助選員？」並反問是那位號稱「輔選戰無不勝」的核心操盤手嗎？她直言「不是別人，是我女兒王光慈」，相關說法也讓這場基金會風波再添火藥味。事實上，前總統馬英九過去曾多次以「馬大九」形象參與宣傳活動，包括化身書店「一日店員」，在書店內體驗工作流程，甚至透過「以工換筆」方式推廣春聯與書籍，並在影片中嘗試各種造型，從戴帽、黑框眼鏡到口罩遮臉，刻意低調打工，卻在揭開口罩後引發現場民眾驚呼。當時馬英九在書店推銷自身著作《八年執政回憶錄》，雖一度遭民眾婉拒，但最終仍成功售出約30本書，被外界視為另類政治行銷。此外，馬英九也曾被「野生捕獲」化身外送員到校園送餐，身背印有「馬大九外送」字樣的外送箱現身校園，引發學生圍觀。當他在現場摘下口罩自曝身分後，學生驚呼連連，有人直喊：「太酷！」也有學生當場愣住，事後仍與其合影留念。繼先前化身「一日店員」、「一日外送員」獲得外界廣大好評後，馬英九基金會也趁著這股熱度，再宣布推出「馬大九LINE貼圖」，共計24款，將馬英九過往公開語錄與形象轉化為趣味貼圖。內容包含「太太永遠是對的」、「謝謝指教」、「多語問好」等經典語句，也收錄「鹿茸」、「打瞌睡」等網路熱議話題，並加入馬英九與周美青的互動金句如「奇怪ㄟ你」、「我怎麼嫁給這種人」，同時也設計「新年快樂」、「生日快樂」等日常祝福貼圖，主打輕鬆幽默路線。