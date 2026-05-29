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▲G-Dragon（GD）、少女時代太妍（TAEYEON）、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii明（30）日將齊聚在高雄世運舉辦的韓流拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG》。（圖／寬魚國際）

▲韓流拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG》場地圖（圖／寬魚國際臉書）

▲韓流拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG》座位圖（圖／寬魚國際臉書）

▲韓流拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG》離場指南（圖／寬魚國際臉書）

▲韓流拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG》交通資訊（圖／寬魚國際臉書）

▲韓流拼盤演唱會《K-SPARK in KAOHSIUNG》交通管制改道指南（圖／寬魚國際臉書）

K-SPARK拼盤演唱會將於明（30）日於高雄世運主場館登場，夢幻卡司包含韓流王者 GD權志龍（G-DRAGON）、少女時代隊長太妍、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii 等。《NOWNEWS今日新聞》整理入場規定、交通資訊、接駁車與交通管制等資訊一次看。卡司亮點：G-DRAGON / TAEYEON / FTISLAND / DPR IAN / KiiiKiii地點：高雄國家體育場 （世運主場館）時間：2026年05月30日(六)開放入場：16:30開演時間：19:00（實際以現場為準）由D車道、F車道 入場​由 C、D、E、F、G門 入場，或以票券上標註之建議入場門口進入一、入場前將先進行安全檢查，請配合現場工作人員指示，並事先確認相關禁止攜帶物品規定。二、完成安檢後，請持有效票券依工作人員引導進場。1. 禁止攜帶任何超出37*25*11.5cm的包包，任何形式之行李箱，不符合安檢與種類尺寸之包包及各式行李箱，敬請利用現場之寄物服務。2. 折疊雨傘可入場，但不得於場內使用，如有需求請穿著雨衣。3. 禁止攜帶任何玻璃瓶類、金屬類容器，如玻璃杯/瓶/盒、鐵/鋁罐。4. 禁止攜帶任何違禁品與危險物品（依照主辦單位定義）。5. 禁止攜帶加壓型噴霧、香水、防狼噴霧、瓦斯罐、煤油等易燃物品。6. 禁止攜帶雷射筆、長柄雨傘、腳架、自拍棒或任何尖銳物體。7. 禁止攜帶鏈條、手指虎、金屬條、鉚釘、皮帶等飾品與工具。8. 禁止攜帶打火機、各型態菸品（含電子煙）、蠟燭、煙火或任何易燃物品。9. 禁止攜帶任何寵物、植物。10. 禁止攜帶板凳、折疊椅等任何形式之墊高物品。11. 禁止攜帶任何蔬菜水果等生鮮食品。12. 禁止攜帶超過 A3 面積的海報及標語、LED 燈牌類、氣球及含有政治性標語的旗幟、橫幅、哨子等任何應援製作物13. 禁止攜帶任何可投擲、發射或具有噴射功能的物品。14. 禁止使用閃光燈。R17世運站－步行5-8分R18油廠國小站－步行10-15分進場：高鐵左營/臺鐵新左營站→會場乘車處：臺鐵新左營站出來的公車站)▪️離場：會場→高鐵左營/臺鐵新左營站乘車處：世運大道南側步行至R17捷運世運站臨時計程車排班區（左楠路宏南新村前）上下車會場附近沒有開放停車位，開車需停放在外圍捷運站停車場，再轉乘捷運進場1.國家運動訓練中心大門2.世運大道3.捷運世運站（1號出口）4.世運主場館管制時段及路段內禁止車輛通行及路邊停車車多由員警視情況進行交管疏導南北向改道：民族路、高鐵路、博愛路、左營大路東西向改道：加昌路、水管路、新莊一路