K-SPARK拼盤演唱會將於明（30）日於高雄世運主場館登場，夢幻卡司包含韓流王者 GD權志龍（G-DRAGON）、少女時代隊長太妍、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii 等。《NOWNEWS今日新聞》整理入場規定、交通資訊、接駁車與交通管制等資訊一次看。
🟡「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」主要資訊：
卡司亮點：G-DRAGON / TAEYEON / FTISLAND / DPR IAN / KiiiKiii
地點：高雄國家體育場 （世運主場館）
時間：2026年05月30日(六)
開放入場：16:30
開演時間：19:00（實際以現場為準）
🟡「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」入場須知：
📍入場動線：
▪️平面座位區（特區A區）：
由D車道、F車道 入場
▪️看台座位區：C.D.E.F.G.V區 及身障席：
由 C、D、E、F、G門 入場，或以票券上標註之建議入場門口進入
📍入場流程：
一、入場前將先進行安全檢查，請配合現場工作人員指示，並事先確認相關禁止攜帶物品規定。
二、完成安檢後，請持有效票券依工作人員引導進場。
🟡「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」禁止攜帶物品：
1. 禁止攜帶任何超出37*25*11.5cm的包包，任何形式之行李箱，不符合安檢與種類尺寸之包包及各式行李箱，敬請利用現場之寄物服務。
2. 折疊雨傘可入場，但不得於場內使用，如有需求請穿著雨衣。
3. 禁止攜帶任何玻璃瓶類、金屬類容器，如玻璃杯/瓶/盒、鐵/鋁罐。
4. 禁止攜帶任何違禁品與危險物品（依照主辦單位定義）。
5. 禁止攜帶加壓型噴霧、香水、防狼噴霧、瓦斯罐、煤油等易燃物品。
6. 禁止攜帶雷射筆、長柄雨傘、腳架、自拍棒或任何尖銳物體。
7. 禁止攜帶鏈條、手指虎、金屬條、鉚釘、皮帶等飾品與工具。
8. 禁止攜帶打火機、各型態菸品（含電子煙）、蠟燭、煙火或任何易燃物品。
9. 禁止攜帶任何寵物、植物。
10. 禁止攜帶板凳、折疊椅等任何形式之墊高物品。
11. 禁止攜帶任何蔬菜水果等生鮮食品。
12. 禁止攜帶超過 A3 面積的海報及標語、LED 燈牌類、氣球及含有政治性標語的旗幟、橫幅、哨子等任何應援製作物
13. 禁止攜帶任何可投擲、發射或具有噴射功能的物品。
14. 禁止使用閃光燈。
📍搭捷運：
R17世運站－步行5-8分
R18油廠國小站－步行10-15分
📍搭免費接駁車：
▪️15:00~19:00：
進場：高鐵左營/臺鐵新左營站→會場
乘車處：臺鐵新左營站出來的公車站)
▪️21:30~23:30：
離場：會場→高鐵左營/臺鐵新左營站
乘車處：世運大道南側
📍搭乘計程車：
步行至R17捷運世運站臨時計程車排班區（左楠路宏南新村前）上下車
📍自行開車：
會場附近沒有開放停車位，開車需停放在外圍捷運站停車場，再轉乘捷運進場
📍YouBike暫停營運站點：無法租借與還車
1.國家運動訓練中心大門
2.世運大道
3.捷運世運站（1號出口）
4.世運主場館
🟡「K-SPARK in KAOHSIUNG 2026」交通管制
📍世運大道交管時間：5月30日(六) 8~24時
管制時段及路段內禁止車輛通行及路邊停車
📍周邊翠華、左楠、大中、海功、軍校路：
車多由員警視情況進行交管疏導
📍避開車多路段建議改道：
南北向改道：民族路、高鐵路、博愛路、左營大路
東西向改道：加昌路、水管路、新莊一路
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卡司亮點：G-DRAGON / TAEYEON / FTISLAND / DPR IAN / KiiiKiii
地點：高雄國家體育場 （世運主場館）
時間：2026年05月30日(六)
開放入場：16:30
開演時間：19:00（實際以現場為準）
📍入場動線：
▪️平面座位區（特區A區）：
由D車道、F車道 入場
▪️看台座位區：C.D.E.F.G.V區 及身障席：
由 C、D、E、F、G門 入場，或以票券上標註之建議入場門口進入
📍入場流程：
一、入場前將先進行安全檢查，請配合現場工作人員指示，並事先確認相關禁止攜帶物品規定。
二、完成安檢後，請持有效票券依工作人員引導進場。
1. 禁止攜帶任何超出37*25*11.5cm的包包，任何形式之行李箱，不符合安檢與種類尺寸之包包及各式行李箱，敬請利用現場之寄物服務。
2. 折疊雨傘可入場，但不得於場內使用，如有需求請穿著雨衣。
3. 禁止攜帶任何玻璃瓶類、金屬類容器，如玻璃杯/瓶/盒、鐵/鋁罐。
4. 禁止攜帶任何違禁品與危險物品（依照主辦單位定義）。
5. 禁止攜帶加壓型噴霧、香水、防狼噴霧、瓦斯罐、煤油等易燃物品。
6. 禁止攜帶雷射筆、長柄雨傘、腳架、自拍棒或任何尖銳物體。
7. 禁止攜帶鏈條、手指虎、金屬條、鉚釘、皮帶等飾品與工具。
8. 禁止攜帶打火機、各型態菸品（含電子煙）、蠟燭、煙火或任何易燃物品。
9. 禁止攜帶任何寵物、植物。
10. 禁止攜帶板凳、折疊椅等任何形式之墊高物品。
11. 禁止攜帶任何蔬菜水果等生鮮食品。
12. 禁止攜帶超過 A3 面積的海報及標語、LED 燈牌類、氣球及含有政治性標語的旗幟、橫幅、哨子等任何應援製作物
13. 禁止攜帶任何可投擲、發射或具有噴射功能的物品。
14. 禁止使用閃光燈。
📍搭捷運：
R17世運站－步行5-8分
R18油廠國小站－步行10-15分
📍搭免費接駁車：
▪️15:00~19:00：
進場：高鐵左營/臺鐵新左營站→會場
乘車處：臺鐵新左營站出來的公車站)
▪️21:30~23:30：
離場：會場→高鐵左營/臺鐵新左營站
乘車處：世運大道南側
步行至R17捷運世運站臨時計程車排班區（左楠路宏南新村前）上下車
📍自行開車：
會場附近沒有開放停車位，開車需停放在外圍捷運站停車場，再轉乘捷運進場
📍YouBike暫停營運站點：無法租借與還車
1.國家運動訓練中心大門
2.世運大道
3.捷運世運站（1號出口）
4.世運主場館
📍世運大道交管時間：5月30日(六) 8~24時
管制時段及路段內禁止車輛通行及路邊停車
📍周邊翠華、左楠、大中、海功、軍校路：
車多由員警視情況進行交管疏導
📍避開車多路段建議改道：
南北向改道：民族路、高鐵路、博愛路、左營大路
東西向改道：加昌路、水管路、新莊一路