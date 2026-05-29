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國民黨立委洪孟楷拋出「鞭刑入法」公投提案，希望嚇阻犯罪持續發生。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（29）日表示，若再激進點，也可以在臉上刺青、遊街示眾；他直言，國民黨必須說明為什麼只有這幾項，所有犯罪都令人厭惡，共諜、殺人為何不鞭刑？立法院程序委員會日前開會，國民黨立委洪孟楷等人提出的「鞭刑入法公投」增列為討論事項，該項公投主文為「您是否同意政府制定法律，針對性侵害犯罪、凌虐幼童罪、以及高額詐欺罪、複合型態加重詐欺罪，增設由法院宣告並依法執行的特別刑法制度(鞭刑)，以嚇阻犯罪持續發生？」對此，莊瑞雄受訪時指出，國民黨有幾個委員對鞭刑特別有興趣，鞭刑對於社會大眾而言，在些特別令人討厭的事件，如酒駕、性侵，確實會變成社會大眾的情緒出口，但問題是，台灣要不要走回頭路？他諷刺，「你也可以再激進一點，也可以刺臉、遊街示眾，這個更可以滿足民眾對罪犯的痛恨」。莊瑞雄說，刑法中任何罪名，都是民眾討厭的，不只性侵、酒駕、詐騙，吸毒、販毒、殺人更討厭，「你要滿足什麼？你要處理什麼？」他說，法律要有邏輯，任何犯罪很難列出哪一些是最討厭的，唯一的貢獻是讓社會大眾有情緒上的出口，但是否要立法，奉勸國民黨要跟社會加強對話。莊瑞雄說，民眾痛恨的犯罪非常多，光挑三樣，國民黨必須要跟社會做更多的解釋，畢竟社會要走向文明，要走回頭路用酷刑滿足民眾的情緒，民進黨沒有特別的意見。