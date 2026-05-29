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根據28日刊登在泰國《皇家公報》（Royal Gazette）的最新公告，泰國政府修訂酒精飲料銷售法規，允許特定地點從上午11時至午夜販售酒精飲料。新規定於29日正式生效，並取代了先前於2025年頒布的舊法規。泰國媒體《The Thaiger》報導，根據新規，除了特定情況外，其餘場所在上午11時至午夜之外的時間，依然全面禁止販售酒精飲料。獲得販酒時間豁免的特定案例與場所包括服務國際航班的國際機場航廈，以及舉辦會議、展覽、演出或類似活動的場所內的指定酒精銷售區。公告中明確要求，所有獲得上述銷售時間豁免的商家與企劃單位，必須落實篩查程序及其他必要措施，以維持公共秩序、保護公共安全，並嚴格限制兒童及青少年接觸酒精飲料。這項新法規自《皇家公報》刊登後的隔日（29日）起實施，同時廢除先前於2025年12月1日由酒精飲料管制委員會所發布的舊公告。《曼谷郵報》（Bangkok Post）指出，本次公告最重要的改變，是打破了泰國自1972年以來實施了數十年的「下午禁酒令」。泰國政府原本規定，下午2點至5點禁止販售酒精飲料。報導指出，此前，泰國當局曾推出一項為期180天的試辦計畫來放寬該禁令，本次修法是泰國將酒精法規現代化的一環。