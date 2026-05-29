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綠營齊喊「我們都是陳俞融」 批市長角色錯亂

藍綠議場再爆攻防 市府稱「以問答問」不構成反質詢

台中市長盧秀燕日前面對綠營議員陳俞融質詢質疑政見大跳票，竟反嗆「妳也政見進度零」，引起民進黨台中市議會黨團不滿，今批評盧秀燕出現聲量崩盤下的卸任焦慮，想藉由激怒議員博取關注，議員們在議事堂站成一整排，要求盧秀燕公開道歉；藍營則批評綠營違反議事程序。盧秀燕全程微笑不語，會議因此中斷10幾分鐘。市府事後稱盧秀燕是「以問答問」，並非反質詢。陳俞融26日進行總質詢時，質疑盧秀燕「15項幸福政見」有高達78.7％尚未實質完成，批評「口號喊得很溫暖，進度卻很冰冷」。盧秀燕答詢時拿起一張A4紙，逐條唸著陳俞融的競選政見，並指「妳當年的政見也提出加速藍線開工，請問開工了嗎？妳也政見進度零」，還稱「攻擊別人是掩飾自己4年沒有爭取任何建設最狡猾的方式」，雙方在議場激烈交鋒，引發「反質詢」爭議。民進黨台中市議會黨團今（29）日召開記者會，高喊「我們都是陳俞融」！多位議員痛批盧秀燕角色錯亂，把市政跳票責任甩鍋給議員，更質疑盧秀燕陷入「卸任焦慮」，要求她公開向議會及市民道歉。黨團總召周永鴻表示，議員監督市政天經地義，市長卻把監督者視為敵人，「如果不會當市長，就交換位置，讓議員當市長，換盧秀燕監督市政」。陳俞融則指出，她當天質詢總經費高達1615億元的捷運藍線工程，進度嚴重落後，市府沒提出具體檢討，盧秀燕反而攻擊議員。她要把「攻擊別人是掩飾自己4年沒有爭取任何建設最狡猾的方式」這句話，原封不動送還給盧秀燕。林德宇與江肇國批評，盧秀燕近來一心做總統夢，出現大頭症與卸任焦慮，擔心未來失去職位、權力與聲量，因此故意激怒議員、操作議題博取關注。周永鴻也強調，「這不是陳俞融一個人的事，每個人都是陳俞融」。稍後議會開議，藍綠議員再度爆發攻防。民進黨議員站成一整排，要求盧秀燕向市民和全體議員道歉；國民黨議員李中、楊大鋐等人則主張依議事規則進行詢問，議場一度陷入混亂，議長張清照裁示休息10分鐘，並要求朝野共同遵守議事規範，會議才得以繼續進行。盧秀燕全程面帶微笑未多作回應，但她在前天接受其他議員質詢時，曾表示自己也是市民，也可以評論哪位議員有提出建設的建議。針對外界質疑，台中市政府發出新聞稿回應，指依據憲法法庭判決意旨，行政首長以問題或疑問句形式答復質詢、或提問以釐清問題，性質上仍屬答詢，並不構成反質詢，也未違反議事規則，並稱盧秀燕在議場上均是針對質詢內容進行說明與釐清，並無違規情形。