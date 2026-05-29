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▲Jennie遭爆曾和中國頂流男星交往，張凌赫（如圖）等藝人都被點名。（圖／翻攝自微博@張凌赫z）

韓國女團BLACKPINK成員Jennie出道以來緋聞不斷，對象包含GD、EXO成員Kai、BTS成員V等人。不料昨（28）日晚間，中國知名經紀人李登科突爆料Jennie跟一名中國「頂流男星」交往過，還稱：「當時我們整個圈裡都震驚了。」雖然他並未拿出任何證據，但也引發高度討論，不少人點名張凌赫、王嘉爾、王一博等一線男星，不過有粉絲笑說：「Jennie唯一接觸過的中國頂流只有福寶（熊貓）吧。」Jennie在昨日被中國經紀人李登科爆料，曾與中國「頂流男星」交往，火速引發外界熱議，不少人都開始猜測是哪位頂流，其中有高人氣的張凌赫、蔡徐坤，以及會講韓文的王嘉爾、王一博都被點名。由於李登科並未提出任何證據，也沒說男星身分，所以大部分網友其實都抱持不信態度，「金珍妮唯一接觸過的內娛頂流好像是那個大熊貓福寶吧」，也就是韓國首隻自然繁育誕生的大熊貓，曾住在愛寶樂園，於2024年回到中國。還有人不滿批評：「欺負Jennie看不懂中文是吧」、「等雙方或者公司的正式聲明，這種靠圈內傳聞的瓜，大概率就是個流量騙局，最後啥也錘不出來。」經紀人李登科昨日在直播中爆料：「我們自己圈裡有好多人說，Jennie拿下了我們內娛的一個巨星，當時我們整個圈裡大家都震驚了。」關鍵字「Jennie和內娛頂流談過戀愛」也直接衝上微博熱搜第一。不過當網友問男方是90後、還是95後時，李登科則模糊表示：「說不了」、「我不知道」等避開回答。