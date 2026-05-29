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馬英九基金會今（29）日正式宣布，對前幕僚蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占等案件，委由律師提起刑事告訴。王光慈母親稍早發出親筆公開信，痛斥馬英九和國安會前秘書長金溥聰沒有人性，明知王有「嚴重激動焦慮及疑似過度換氣」，竟然說喝酒過量，更說發現王光慈掛在頂樓欄杆上，把她拉回來時心有多痛，表示要向台北市勞動局舉報職場霸凌，也會循司法管道尋求救濟。王光慈母親親筆信稍早公開，王母直言自己是傷心又憤怒的母親，王光慈除了原本馬辦及基金會工作外，遵守馬家人請托要照顧您，壓力大到罹患憂鬱症及焦慮症，沒想到卻遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待。作為母親您可知女兒那天下午突然哭著回家，看她紅腫的額頭追問後得知此事，她是如何心痛憤怒？王媽媽說，最後悔的事，就是當時沒有堅持要女兒辭職，如果當初能堅持一定要女兒離職，就不會再有後來從大陸返台前被掐脖送醫的悲劇，也不會有今年2月蒙受不白之冤被您趕出基金會的事情。這一連串的打擊讓光慈的憂鬱症急遽惡化成重度，夜不成眠終日哭泣發抖，甚至還兩度尋短，差一點就讓她失去了女兒。王媽媽說，從基金會記者會和連日的媒體專訪，您委託的那位好友顯露出的殺氣，所有的指控全都是單方面說法，也從未給當事人說明的機會，完全違反您過去堅持的「無罪推定原則」。今天早上基金會也發布聲明，確定對光慈提告。王媽媽痛訴，當她發現王光慈掛在頂樓欄杆上，把女兒拉回來時，她心有多痛嗎？診斷證明書明明寫著「嚴重激動焦慮及疑似過度換氣」，您的部屬居然發聲明說光慈是因為飲酒過量發生換氣過度症狀，這是出自您授意的稿子嗎？到底還有沒有人性？王媽媽說，既然馬前總統和您的部屬好友不願意停止傷害她女兒，每天利用媒體對她往死裡打，至今還扣著女兒的自然人憑證不歸還。即使您貴為前國家元首，但為了保護女兒，她只能向台北市勞動局舉報職場霸凌，也會循司法管道尋求救濟。