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▲實用創意獲國際肯定！明道中學五人學生團隊設計出具防撞功能的「新式結構插頭」，成功在馬國ITEX發明展中脫穎而出(圖／明道中學提供2026.5.29)

台灣創新實力再度名揚國際。2026年馬來西亞ITEX國際發明展日前圓滿落幕，台中市明道中學代表團展現驚人創新能量，帶著20件作品遠征，在全球17國、逾千件創新作品的激烈角逐下「全數獲獎」突圍。這項輝煌戰績不僅刷新校史紀錄，更以不凡的研發實力，讓台灣年輕世代的創意再次閃耀國際舞台。創辦1989年的ITEX國際發明展，為全球指標性的國際創新展覽與技術交易平台，每年皆吸引大批跨國企業與投資者前來尋找具商品化潛力的標的。今年展會涵蓋15大展品類別，競爭激烈程度尤勝以往。明道中學代表團此次參賽作品橫跨生活應用、公共安全、環境永續及教育關懷等多元範疇，多項發明皆源自學生對日常生活的細微觀察，透過校內研發、反覆測試與改良，逐步將創意轉化為真正能解決痛點的創新作品。在眾多獲獎作品中，由學生林樂恩獨立研發的「可調式直線裁切輔助刀」表現最為吸睛，一舉奪下金牌與大會特別獎。林樂恩因觀察到服裝設計在裁切布料時容易偏移，因而設計出結合輔助輪與穩定結構的裁切工具，大幅提升操作流暢度與精準度，目前該作品已成功申請專利，具備高度市場商品化潛力。另一件奪金作品「新式結構插頭」，則由林富傑、林宏霖、張松源、張祐理及陳妤雯等五位同學共同研發。該團隊透過彈簧與特殊結構設計，有效降低插頭因日常碰撞而損壞的風險，其實用性與創新思維深受評審青睞。其餘金牌作品亦充分展現學生的科技思維與人文關懷。在公共安全與防災領域方面，學生團隊研發的「陀螺儀牆嵌地震自動解鎖系統」，能在強震發生時自動解鎖開門以爭取逃生時間；「大卡車死角警告系統」透過感測裝置警示盲區提升行車安全；「智慧商場」則創新將逃生指引設於地面燈條，大幅提升濃煙環境中的辨識度。在智慧生活應用上，作品同樣充滿巧思。解決易開罐飲料開瓶後消氣問題的「罐鎖」，此次亦榮獲「印尼特別獎」；打破傳統、改以重量智慧判斷受潮程度的「木製展示防潮箱」；整合檢測、分類與充電功能的「智慧電池管理收納盒」；結合吸水與快速晾乾設計的「可收納式吸水防霉透氣雨傘套」；以及整合多元功能的「具彈性配置之磁吸模組化收納板」，均展現極高的生活實用價值。明道中學技術高中部主任陳士虹指出，每件得獎作品的背後，皆是師生歷經長時間投入研究、反覆測試與修正的汗水結晶，學生能全程以全英文在國際舞台上面對評審發表，足證其跨域實力。校長陳炤華則強調，學校多年來以校內「創造力中心」為核心，整合跨領域課程與專題實作資源，積極培養學生「觀察問題、分析需求到提出解決方案」的能力，才能讓世界再次看見台灣年輕世代的無限可能與創新能量。