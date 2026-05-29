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台中市政府消防局將於今年7月25日在豐樂公園籃球場舉辦「115年鳳凰籃球爭霸賽」，結合3X3街頭籃球競技與熱血表演元素，號召全台高中及社會男子好手齊聚台中，展開一場「冰與火」主題對決。主辦單位表示，本次賽事主打「全程免費報名」，參賽隊伍還可獲贈專屬雙面球衣，希望打造兼具競技與娛樂的夏日籃球盛會。開幕式與決賽現場，特別邀請在地超強超人氣高校明台高中、東山高中啦啦隊 帶來震撼全場的高難度熱血應援！賽事主辦單位為臺中市政府消防局，協辦單位為國立臺灣體育運動大學、維他露基金會。宣傳主視覺以冰火鳳凰為核心意象，搭配「以絕對零度的冷靜，熄滅對手的燎原戰火」標語，營造濃厚對抗氛圍。活動除安排正式賽事外，開幕式及決賽現場還將邀請在地高人氣高校啦啦隊帶來高難度熱血演出，為球場增添青春與活力。消防局指出，本次比賽共分為「高中男子組」及「社會男子組」兩大組別，各限額24隊，總計48隊，每隊可報名3至4人，額滿即截止。賽事將於115年7月25日上午，在台中市南屯區豐樂公園籃球場舉行，現場設有4座風雨球場，即使遇雨仍可照常開打。此外，主辦單位也祭出高額獎勵吸引球隊參賽，冠軍隊伍可獲得5000元獎金，亞軍3000元，季軍2000元。大會同時規劃明台高中、東山高中拉拉隊的「熱血應援」及「尊爵後勤」等活動內容，希望營造完整街頭籃球嘉年華氛圍。報名時間自5月30日上午10時起開放線上登記，至6月10日晚間6時截止，若提前額滿將提早關閉報名。消防局提醒，有意參賽民眾應詳閱官方報名簡章，確認參賽資格及相關規定後盡速報名，以免向隅。