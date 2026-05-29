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馬英九基金會今（29）日正式宣布，對前幕僚蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占等案件，委由律師提起刑事告訴。王光慈母親稍早發出親筆公開信，痛斥馬英九和國安會前秘書長金溥聰還有沒有人性？更還原馬英九疑似失智始末，指出王光慈當初陪馬去醫院檢查，在大廳痛哭自責沒能及早發現異狀，甚至熬夜一一電話通知遠在美國的家人們討論後續照護。馬英九基金會今正式提告前幕僚蕭旭岑、王光慈，王光慈母親發出親筆公開信，痛斥金溥聰顯露殺氣，所有的指控全都是單方面說法，也從未給當事人說明的機會，完全違反過去堅持的「無罪推定原則」，診斷證明書明明寫著她「嚴重激動焦慮及疑似過度換氣」，馬的部屬居然發聲明說因為飲酒過量發生換氣過度症狀，這是出自您授意的稿子嗎？到底還有沒有人性？王媽媽更質問馬英九，是誰陪您去醫院檢查、在醫院大廳痛哭自責沒能及早發現異狀，熬夜一一電話通知您遠在美國的家人們討論後續照護？是那位自稱是您多年的好友嗎？都不是，還是她的女兒王光慈。王媽媽說，2024年4月從醫院回來開始，王光慈除了原本馬辦及基金會工作外，遵守馬家人請托要照顧您，壓力大到罹患憂鬱症及焦慮症，沒想到卻遭逢被迫下跪磕頭、掐脖攻擊等令人髮指的對待。作為母親，您可知女兒那天下午突然哭著回家，看到她紅腫的額頭追問後得知此事，她是如何心痛憤怒？王媽媽說，如今最後悔的事，就是當時沒有堅持要女兒辭職。女兒說，您的健康出了問題，已經答應了馬家人要盡力照顧，實在不忍一走了之。她現在真的非常非常後悔，如果當初能堅持一定要女兒離職，就不會再有後來從大陸返台前被掐脖送醫的悲劇，也不會有今年2月蒙受不白之冤被您趕出基金會的事情。