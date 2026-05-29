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▲「陳耀訓·麵包埠」與「慶祝烘焙」、「巴蕾麵包」共同推出「Roll Together」禮盒。（圖／陳耀訓·麵包埠提供）

手搖飲為概念 研發出麵包卷

世界冠軍麵包「莓香絮語」二次創作

▲「Roll Together」聯名禮盒：青檸伯爵香橙捲、玫瑰覆盆子草莓、榛果可可歌劇院（由左至右）（圖／陳耀訓·麵包埠提供）

台北文華東方「文華餅房」有芒果季 最低300元起吃到

▲台北文華東方酒店行政西點主廚胡利雲於「文華餅房」推出多款誘人的芒果甜點，以果肉細緻飽滿、香甜多汁的愛文芒果為主題。（圖／台北文華東方酒店提供）

「陳耀訓·麵包埠」目前暫停營業中，但依舊有新產品推出！原來是與「慶祝烘焙」、「巴蕾麵包」聯手推出的「Roll Together」聯名禮盒，集結三款「麵包捲」，包含外形象雪梨歌劇院的「榛果可可歌劇院」、以手搖飲為發想的「青檸伯爵香橙捲」，還有陳耀訓以冠軍作品二次創作的「玫瑰覆盆子草莓」，即日起開放預訂，每組3顆售價450元，6月5日預購優惠價420元。慶祝烘焙，榛果可可歌劇院被譽為本格派歐陸麵包職人的慶祝烘焙 ，其創辦人張家豪，亦是世界麵包冠軍陳耀訓的師父，此次以金莎巧克力為主題設計出「榛果可可歌劇院」，以自製巧克力榛果餡料為底，將自製焦糖醬和榛果製成知名的法式甜點帕林內（Praliné，果仁糖），再與 72％的莊園巧克力混合成焦糖榛果巧克力內餡，並均勻塗抹在加了可可粉的布里歐麵團上，製成麵包捲形式，因外型像極了雪梨歌劇院而命名。巴蕾麵包，青檸伯爵香橙捲則向來被認為是台中精緻烘焙技術搖籃的巴蕾麵包， 屹立在台中已超過二十年，也是張家豪與陳耀訓曾經待過的麵包店。開發主廚康郁夫將手搖飲為概念研發出「青檸伯爵香橙捲」 ，以原味布里歐麵團為底，內餡包含奶酥、伯爵茶葉、紅茶利口酒等混合成，還有台灣產的椪柑果乾。烤好的麵包再擠上煉乳與檸檬汁做成的檸檬餡等，呈現富有茶香與水果香的風味。陳耀訓則是把自己當年遠赴法國比賽得到冠軍的麵包「莓香絮語」做二次創作 ， 催生出「玫瑰覆盆子草莓」 。陳耀訓表示，麵包的副食材是輔助角色，整體風味平均，不過若換成甜點，每個角色都是強烈地存在，風味濃厚。為此，製作玫瑰覆盆子草莓他考量的不只是豐富的風味層次，更在意風味之間的平衡。他將乾燥玫瑰花瓣加入布里歐麵團， 塗抹於麵團的內餡則是帶有酸味的覆盆子杏仁餡與酒漬草莓乾，待麵包烤焙完成後，才在上頭裝飾自製奶油乳酪、草莓覆盆子果醬與凍乾草莓，帶出不同酸甜交織的豐富層次。內容：榛果可可歌劇院、青檸伯爵香橙捲、玫瑰覆盆子草莓（各 1）售價：450 元（預購優惠價 420 元）預售期間：即日起至 6 月 5 日取貨時間：6 月 6 日至 6 月 30 日取貨地點：台北慶祝烘焙、台中巴蕾麵包迎接盛夏芒果季到來，台北文華東方酒店行政西點主廚胡利雲於「文華餅房」推出多款誘人的芒果甜點，以果肉細緻飽滿、香甜多汁的愛文芒果為主題，巧妙搭配椰香與香草等時令及熱帶風情，幻化仲夏果香的多樣風貌，小蛋糕每個300元起，5吋蛋糕每個1280元起，即日起供應至8月9日。其中的「芒果香緹」，嚐得出法式經典的香緹奶油如雲朵般輕盈柔滑，搭著鬆軟的香草海綿蛋糕，還綴以黃澄香甜的芒果鮮果粒，奶香、果香搭配得相得益彰。