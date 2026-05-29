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▲好市多有不少僅透過線上賣場獨家販售的好物，可以線上挖寶。（圖／取自好市多官方賣場）

美式賣場 Costco（好市多）憑藉量大實惠的產品優勢，長期擁有一票忠實支持者，而且多元化的商品也讓「逛賣場」本身成為一種生活樂趣。不過，近日就有網友分享，透過好市多官方線上賣場購物不僅更為便利，還能不定期挖掘到線上購物獨有的隱藏版優惠，開箱心得引發熱議。有網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，因為偷懶不想去實體賣場採購，更偏好在好市多的線上賣場下單，登入會員就能買，購物更方便。此外，網友還觀察出線上購物的特殊規則，像是「產品價格已包含運費，無須湊免運」、「部分商品雙數才出貨」，以及最特別的是會有「線上獨家，實體賣場買不到的商品」。例如網友這次就下單了極萃厚棒衛生紙，該產品除了是好市多線上購物獨家，還幸運遇到折扣優惠，收到貨後也稱讚觸感厚實柔軟，是貨真價實的四層衛生紙。最後原PO提醒大家商品此波特價到6/7號，推薦感興趣的網友們將該商品加入購物車。貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少網友認同網購的便利性 ：「真的~衛生紙一箱買網路真的很方便」、「好用，網購就好，也有特價，不用自己搬」。更有網友精闢分析：「因厚比較多層，所以比一般的衛生紙還有份量。抽一兩張是還好，但買整串的就很重，所以我也都線上買」。不過也有少數網友認為厚款衛生紙需視個人習慣而定，直言薄的也夠用，但仍不減這款產品在社團中的高人氣。根據《今購百科》與官方賣場資訊，該款「極萃厚棒」主打貨真價實的四層構造，與市面上常見的兩層衛生紙相比，厚度與吸水力皆有顯著提升。許多會員也留言分享自己購入的心得：「買過這款厚，非常好用，趁優惠趕緊訂購」、「這是我心目中第一名的衛生紙，夠厚又柔軟、品質沒話說」。藉著多位會員的開箱好評，也讓這款「線上限定」的厚款衛生紙成為近期好市多會員間話題度高的熱門商品。