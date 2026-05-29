「辛苦一輩子繳房貸，老了又把房子抵押給銀行換生活費，到底是為什麼？」近日社群平台 Threads 一則關於「以房養老」的討論引發熱議。不少人質疑這是否為銀行的陰謀，認為辛苦繳清貸款後卻在老後回歸銀行，簡直白忙一場。對此，遺產法律專家蘇家宏律師提出反向觀點：其實 30 年前買房的人，才是最後的大贏家，並解析如何透過法律與理財工具，讓房產真正成為晚年的依靠。
🟡 什麼是以房養老？誰可以申請？
所謂「以房養老」，正式名稱為「不動產逆向抵押貸款」。簡單來說，就是讓長輩將名下的房產抵押給銀行，銀行再根據房產價值計算貸款總額，並分期（按月）發放生活費給長輩，讓屋主在不需要搬家的情況下，有一筆穩定的現金流。
目前各家銀行的申請門檻略有不同，但核心要件大致如下：
🟡 蘇家宏揭密：30 年前買房的人才是最大贏家
面對「白忙一場」的質疑，蘇家宏律師分析，30 年前或許只花 500 多萬買下的房子，現在可能早已增值到 3,000 萬。如果你當年沒買房，這筆錢可能早已在生活中花光。如今這筆資產確實地變成了房子，當老後手邊缺乏現金時，「以房養老」只是提供了一個資產活化的理財選項，讓你能享受房產增值 6 倍後的果實。
蘇律師更點出，以房養老並非「房子直接變銀行的」。在他看來，這其實是將「動不了的資產」變成「可動的現金」。當單身族或長輩人生畢業後，房產會透過遺產管理人進行拍賣，還清銀行貸款後，剩下的餘額依然歸遺產繼承人。若提前寫好遺囑，甚至能將殘值遺贈給心愛的親友或公益團體，真正做到財富自主。
🟡 隱藏版優點：以房養老還能「防詐騙」與「節稅」
除了換取生活費，蘇家宏律師提到兩個實務上的重要優點。首先，由於房產已設定抵押權給銀行，相較於完全清白的產權，有設定過的房產較不易成為詐騙集團鎖定的目標，為長輩建構了一道資產防護網。
其次，以房養老本質上是向銀行「借錢」，未來計算遺產總額時，這筆銀行債務可以從中扣除。相較於沒有辦理的朋友，課稅的遺產淨額會變低，具備實際的節稅效果。對於對老家有深厚回憶、不想透過「大屋換小屋」搬遷的長輩來說，以房養老是保有尊嚴與穩定生活的優質方案。
🟡 以房養老 FAQ：3 個最常問的問題
Q1：萬一我「活太久」，貸款到期會被銀行趕出去嗎？
蘇律師說明，貸款到期時銀行會進行結算，若房子仍有殘值，可透過拍賣後的餘款另尋住處。他建議，每個月領到的錢不要全部花光，撥出一部分做投資理財，為自己生出「第二桶金」，才能因應長壽風險。
Q2：申請以房養老需要「子女同意」簽名嗎？
法律上，產權人有全權決定權，不需要子女同意。但在實務手續上，銀行為了防範未來家屬糾紛，通常會希望繼承人知情或擔任通知者。蘇律師建議應以「溝通」為上，釐清爸爸沒錢生活的現況，爭取家庭共識。
Q3：辦了以房養老，這房子還可以租給別人嗎？
這取決於個別銀行的合約規定。多數政策性的以房養老會要求「自住」，但部分銀行有提供彈性空間。若有出租需求，在申辦初期應與銀行承辦人明確討論契約內容。
🟡 本文內容已獲「蘇家宏律師」授權，原始內容出處於此；未經同意禁止取用轉載。
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所謂「以房養老」，正式名稱為「不動產逆向抵押貸款」。簡單來說，就是讓長輩將名下的房產抵押給銀行，銀行再根據房產價值計算貸款總額，並分期（按月）發放生活費給長輩，讓屋主在不需要搬家的情況下，有一筆穩定的現金流。
目前各家銀行的申請門檻略有不同，但核心要件大致如下：
- 申請對象： 一般要求年滿 55 歲或 60 歲以上之自然人。
- 房屋條件： 房產須為申請人名下所有，且權狀單純（通常不接受持分產權）。
- 申請流程： 向承辦銀行（如土銀、合庫、台企銀等）提出申請後，銀行會進行房產估價與信用審核，隨後由律師提供諮詢並進行法律公證，確保申請人了解權利義務，最後設定抵押權後即可按月撥款。
面對「白忙一場」的質疑，蘇家宏律師分析，30 年前或許只花 500 多萬買下的房子，現在可能早已增值到 3,000 萬。如果你當年沒買房，這筆錢可能早已在生活中花光。如今這筆資產確實地變成了房子，當老後手邊缺乏現金時，「以房養老」只是提供了一個資產活化的理財選項，讓你能享受房產增值 6 倍後的果實。
蘇律師更點出，以房養老並非「房子直接變銀行的」。在他看來，這其實是將「動不了的資產」變成「可動的現金」。當單身族或長輩人生畢業後，房產會透過遺產管理人進行拍賣，還清銀行貸款後，剩下的餘額依然歸遺產繼承人。若提前寫好遺囑，甚至能將殘值遺贈給心愛的親友或公益團體，真正做到財富自主。
🟡 隱藏版優點：以房養老還能「防詐騙」與「節稅」
除了換取生活費，蘇家宏律師提到兩個實務上的重要優點。首先，由於房產已設定抵押權給銀行，相較於完全清白的產權，有設定過的房產較不易成為詐騙集團鎖定的目標，為長輩建構了一道資產防護網。
其次，以房養老本質上是向銀行「借錢」，未來計算遺產總額時，這筆銀行債務可以從中扣除。相較於沒有辦理的朋友，課稅的遺產淨額會變低，具備實際的節稅效果。對於對老家有深厚回憶、不想透過「大屋換小屋」搬遷的長輩來說，以房養老是保有尊嚴與穩定生活的優質方案。
Q1：萬一我「活太久」，貸款到期會被銀行趕出去嗎？
蘇律師說明，貸款到期時銀行會進行結算，若房子仍有殘值，可透過拍賣後的餘款另尋住處。他建議，每個月領到的錢不要全部花光，撥出一部分做投資理財，為自己生出「第二桶金」，才能因應長壽風險。
Q2：申請以房養老需要「子女同意」簽名嗎？
法律上，產權人有全權決定權，不需要子女同意。但在實務手續上，銀行為了防範未來家屬糾紛，通常會希望繼承人知情或擔任通知者。蘇律師建議應以「溝通」為上，釐清爸爸沒錢生活的現況，爭取家庭共識。
Q3：辦了以房養老，這房子還可以租給別人嗎？
這取決於個別銀行的合約規定。多數政策性的以房養老會要求「自住」，但部分銀行有提供彈性空間。若有出租需求，在申辦初期應與銀行承辦人明確討論契約內容。