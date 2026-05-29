我是廣告 請繼續往下閱讀

▲何猷君、奚夢瑤準備的婚禮伴手禮超級豐富。（圖／微博＠新浪娛樂）

▲奚夢瑤（左）和何猷君（右）先有後婚，2019年7月完成登記。（圖／微博@奚夢瑤）

已故澳門賭王何鴻燊四房的兒子何猷君（Mario）2019年娶回中國超模、前維密天使奚夢瑤，陸續生下1子1女，感情甜蜜穩定。這些年兩人也上了不少中國的實境綜藝節目，知名度頗高，如今結婚7年的他們終於在今（29）日宣布要補辦婚禮，地點選在法國，日期是6月1日，可愛伴手禮也搶先一步曝光。據中國《新浪娛樂》報導，何猷君、奚夢瑤宣布要在6月1日於法國補辦婚禮，主題為「承諾如約而至」，預計9月之後還會在澳門補辦「答謝禮」。兩人目前已經向親友們寄出喜帖與伴手禮，禮盒上刻有他們的英文名縮寫「M&M」，卡片則寫道：「謝謝你為我們的故事而駐足，願和你分享此刻 」。而伴手禮內容則相當豐富，有瑪利歐與碧姬公主的婚紗造型公仔，還有Sisley的香水、抗皺駐顏霜，餅乾則是Joël Robuchon（侯布雄）的法式茶點，另外還有一顆高檔香氛蠟燭，禮物總價格估算不低於1萬台幣，非常有誠意。回顧兩人的戀情，始於何猷君的主動追求，作為麻省理工學霸的他，在電視上看到奚夢瑤走秀時，便對她一見鍾情。為了追求大他6歲的女神，何猷君在2017年甚至空降兩人首度合體的戀愛實境秀《愛的時差》。他用真誠的攻勢融化了女方，並於2019年以一場轟動全網的「粉紅商場求婚記」高調迎娶超模，同年迎來長子何廣燊出生。兩人結婚初期，外界常帶著刻板印象看待這段豪門婚姻，懷疑奚夢瑤是為錢才嫁給他。但兩人合體登上綜藝《幸福三重奏3》後，輿論風向徹底逆轉，大家驚訝發現，頂著霸總光環的何猷君，在老婆面前竟是個極度黏人的「人形掛件」。而奚夢瑤則展現了極高的情商與情緒價值，他們在節目中不掩飾打遊戲時的爭吵，也有互相依偎的甜蜜，讓大家相信奚夢瑤是「嫁給了愛情」。2021年11月，兩人則迎來女兒Romee出生，感情還是很穩定。2023年夫妻倆又一起參加了節目《愛的修學旅行》，展現出更成熟的夫妻相處之道。何猷君在節目中更真情告白奚夢瑤，大讚其雖然出生於複雜的家庭，但卻擁有堅強與清醒的個性，直誇奚夢瑤在他眼中是最偉大的妻子，超甜閃光彈羨煞旁人。