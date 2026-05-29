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NBA西區決賽G6於台灣時間2026年5月29日點燃戰火，奧克拉荷馬雷霆最終以91:118不敵聖安東尼奧馬刺，雙方將進入「搶七大戰」。雷霆當家球星「SGA」吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）賽後被問及近期四場的投籃低潮，他坦言「在這個節骨眼上，放棄我平時的訓練成果、改變打法等自我否定是不切實際的。」另外對於馬刺長人文班亞馬（Victor Wembanyama）的壓迫，SGA拒絕透露防守細節僅表示，「我認為關鍵在於他的舒適度」，G7雷霆將如何限制文班將是一大焦點。在西決搶先聽牌的雷霆，今天作客聖城馬刺主場，卻遭血洗以91：118落敗，讓這支在季後賽前兩輪一場未失的衛冕軍，被迫進入「搶七大戰」與久久沒進季後賽的黑衫軍一決勝負。雪上加霜的是，雷霆看板球星、蟬聯聯盟MVP的謝伊·吉爾傑斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此役僅拿15分，得分狀態大不如前。反觀馬刺中鋒「外星人」文班亞馬在季後賽打出自身價值，亞歷山大坦言，這輪系列賽的關鍵始終在於如何防守法籍巨塔。「我認為關鍵在於他的舒適度。」亞歷山大表示，當文班亞馬打得順手時，就會表現得非常出色、難以應付。下一場關鍵對決雷霆會如何限制文班亞馬，影響他的手感將是一大關鍵。雖亞歷山大語帶保留，「我不太想透露太過具體或針對性的戰術，但當文班亞馬進入自己的舒適區時，他確實是一個極為優秀的球員」、「今晚他就打出了統治級的表現」大方稱讚對手。除了防守端面臨考驗，雷霆更遭遇了嚴重的進攻亂流，在系列賽前幾戰，雷霆板凳奇兵團發揮亮眼，然而今天第三節被馬刺拉出一波高潮後「兵敗如山倒」。對此，亞歷山大也被記者犀利提問，「據數據，過去這四場比賽是你成為球星以來最嚴重的投籃低迷期，其中的原因是什麼？」亞歷山大沒有太多猶豫，先是回應「不太確定」，隨後表示，「我出手的很多球都是以前練過很多次的，而且投球感覺很好，只是沒進。」面對西區決賽「搶七大戰」即將開打，亞歷山大表示「在這個節骨眼上，放棄我平時的訓練成果、改變打法等自我否定是不切實際的。我必須相信自己，無論成敗都堅持到最後。」展現MVP等級的自信。回顧去年NBA總決賽，雷霆曾在第六戰遭遇挫敗後展現驚人韌性，最終成功逆轉擊敗印第安納溜馬，奪下冠軍。但SGA理智地表示，歷史不會自動重演，關鍵在於每場比賽後都要有所進步。他直言，「這場比賽將是我職業生涯中最重要的一戰」，拒絕賽季終結。今天雷霆雖迎來二當家傑倫·威廉斯（Jalen Williams）回歸球場，他克服傷勢強勢復出，上場10分鐘僅拿1分。不過亞歷山大仍然讚美威廉斯對球隊的正面影響，包含凝聚團隊的能力，「我們也更希望他能登場」力挺隊友，而威廉斯能否在關鍵G7中再展壓制力，將在台灣時間31日早上8點見真章。