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台股昨日寫下44,954點盤中新高價後，今（29）日開高走高，盤中最高觸及44933.95點，不過尾盤漲幅收斂，收44732.94點，上漲1096.5點，仍寫收盤新高點；成交量1兆8164.5億元。櫃買指數同樣上漲11.16點，收443.64點。受到昨日輝達執行長黃仁勳兆元宴，以及戴爾財報亮眼等刺激，「老AI」們今日股價表現活躍，鴻海、緯穎、廣達、英業達、緯創、永擎、華碩、宏碁等都收在漲停。仁寶、技嘉雖觸及漲停，但最終上漲約9.5%。另，群創、力積電、彩晶、華邦電、華通、富邦媒等今日也收漲停。上市櫃共84檔漲停。森崴能源因承攬台電離岸風電，釀財務重大挑戰，從5月中開始，已經連續11根跌停，並且預計在6月23日終止上市，今日開盤仍在跌停價5.49元，卻在12點後直接上攻漲停價位6.71元。集團股永崴投控今日也收漲停18.25元。