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美伊協議未必是利多？

觀望市場變盤訊號

有外媒披露，美國與伊朗已針對一份為期60天的諒解備忘錄（MOU）達成一致，雖然消息未獲得白宮與德黑蘭證實，但諸多跡象顯示，美伊正在越來越接近達成協議。投資人多將美伊協議視為股市利多，不過，野村（Nomura）策略師麥克艾利格特（Charlie McElligott）提醒，市場往往會朝投資人預期的相反方向發展，美伊協議也可能反而促使市場變盤。綜合外媒報導，麥克艾利格特在最新報告中指出，目前市場高度一致地買入AI科技股、做多美元、押注利率上行，這股驅動力推動股市大漲，漲勢造成所謂的「伽馬擠壓」（Gamma Squeeze）效應，迫使造市商為了避險而持續買進股票，形成自我強化的螺旋，進一步推升股價。然而，麥克艾利格特提醒這種走勢未必會一直持續下去，一旦市場出現催化劑就可能導致變盤，而普遍被視為利多的美伊協議也是麥克艾利格特示警的催化劑之一。麥克艾利格特表示，市場往往會朝投資人預期的相反方向發展，美伊協議可能會促成國際能源價格下跌，進而緩解通膨壓力，央行被迫鴿派重新定價，收益率下行、美元走軟，之前因倚賴能源進口而被低估的新興市場有望反彈，讓資金發生輪動行情，這些先前遭冷落的族群受到資金追捧的同時，也意味著投資人可能將賣出手中持有的科技股部位，由於科技股在標普500指出中權重最高，可能進一步拖累大盤表現。麥克艾利格特表示，若觀察到平值波動率開始往下走；市場對看漲選擇權的需求開始消退；看跌選擇權相對看漲選擇權開始走強，可能就代表賣壓即將來臨，也就是市場將發生反轉。麥克艾利格特指出，野村追蹤的槓桿ETF總規模目前處於歷史高位，其中約87％資產集中於AI科技主題，一旦變盤，槓桿ETF的再平衡機制將迅速導致跌勢擴大，造成一連串連鎖反應。