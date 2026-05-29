根據美媒《Bleacher Report》記者傑克·費雪（Jake Fischer）報導，克里夫蘭騎士隊休賽季的核心任務即將達成。陣中明星後衛「大鬍子」詹姆斯·哈登（James Harden）預計將放棄下賽季價值4230萬美元的球員選項，轉而與騎士隊簽下一份為期2年、總價值約6000萬美元的續約合約。如此意味著他將放棄超過千萬美元的年薪，與騎士繼續合作。

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放棄高額選項　追求長期穩定保障

現年36歲的哈登，本賽季中期透過交易從洛杉磯快艇隊轉戰克里夫蘭，成功與多諾萬·米契爾（Donovan Mitchell）組成全新後場核心搭檔。哈登的到來為騎士隊注入了關鍵的進攻能量，成功協助球隊打出自2018年以來的首次東區冠軍賽。

儘管騎士隊在東區冠軍賽中遭到紐約尼克隊橫掃，但哈登對於繼續留在騎士隊展現了高度意願。據悉，哈登此次選擇跳出合約，是為了透過接受一份年薪較低但保障年限更長的合約，為自己的職業生涯末期尋求長期的薪資保障。

季後賽表現起伏　哈登本季未能證明自己

儘管例行賽表現亮眼，場均貢獻20.5分、4.8籃板、7.7助攻，但哈登在季後賽中的表現仍引發不少質疑。數據顯示，他在季後賽期間場均得到19.2分，投籃命中率僅為41%，三分球命中率更是低至29.9%，且伴隨著場均高達4.7次的失誤。如何改善在關鍵戰役中的穩定性，將是哈登在簽下這份新約後，必須向克里夫蘭球迷證明的課題。

哈登合約牽動「詹皇」回家劇本

這份合約的敲定，也被外界視為騎士隊未來佈局的關鍵棋子。隨著勒布朗·詹姆斯（LeBron James）近期在社群媒體上頻頻釋出與騎士隊相關的懷舊訊息，引發外界對於「詹皇回歸克里夫蘭」的熱烈遐想。哈登這份總價6000萬美元的合約，將如何影響騎士隊的薪資結構，以及球團是否有空間迎回這名歷史級傳奇球星，將成為今年夏天騎士隊休賽季最受矚目的焦點。

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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...