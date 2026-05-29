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▲雷霆王牌「SGA」亞歷山大在西區決賽G6遭馬刺防線有效限制，全場18投僅6中攻下15分，搶七戰能否反彈將決定雷霆命運。（圖／美聯社／達志影像）

▲馬刺在G6成功壓制雷霆外線火力，迫使對手三分球40投僅10中，團隊防守表現成為將系列賽逼進搶七的重要關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

西區決賽一如預期，聯盟戰績最好兩支球隊馬刺vs.雷霆最終拚到「搶七」，一戰定生死。G6馬刺在主場118：91擊敗雷霆，把戰線拉進搶七。馬刺防守不但有效限制雷霆後衛SGA(Shai Gilgeous-Alexander)，SGA18投6中只得15分，雷霆最恐怖三分射手群也被馬刺防守集體壓制。雷霆三分球40投10中，三分命中率只有2成5，關鍵決勝前三節雷霆三分命中率低於2成，沒能建構撕裂馬刺防線足夠火力。沒有恐怖三分火力牽制，SGA各種單打和突破買不到更多犯規和得分效率，雷霆進攻被馬刺防守和輪轉對位徹底瓦解。1、雷霆誇張「攻防表演動作」已經被高度關注，季後賽很多比賽都能騙到裁判不少哨音，儘管那未必是「真實假摔動作」，但還是能騙到哨音和裁判視角。當執法裁判和全世界都一起睜大眼睛仔細看，甚至精密分格切割，紀錄雷霆很多球員在場上誇張肢體表演後，雷霆G7很難佔到便宜。這是一種決勝氛圍，雷霆正陷入泥沼困境而不自覺。2、馬刺「斑馬」Victor Wembanyama更沉穩內斂，打得更聰明更有耐心，他正在克服雷霆各種推拽拉扯卡位糾纏，這對雷霆不是好事。斑馬冷靜下來，為自己表現不好，打不出統治力生氣，他潛心靜氣，把怒氣和贏球信念展現在比賽中，更靠近籃框攻擊，主宰禁區攻防籃板，靠著自己各種付出統治比賽，跟馬刺隊友緊密結合。一個更好更具攻防統治力斑馬，將會在搶七大戰現身。3、馬刺必須全面壓制雷霆角色球員三分球，只要雷霆5-6名角色球員三分熄火，馬刺必勝。雷霆之所以強大難有敵手，除了防守一流，抄截和速度+攻防轉換節奏驚人，更重要是進攻全面開花，除了超級王牌殺手SGA無法防守，雷霆角色球員Jared McCain、Alex Caruso、Cason Wallace、Ajay Mitchell、Isaiah Joe、Aaron Wiggins、Kenrich Williams每一個都準到嚇死人，季後賽三分準到讓人抓狂，而且每場比賽不是2-3個神準，而是5-6人都能同時飆出近五成三分命中率超水準手氣。馬刺系列賽贏了3場，其中有兩場勝利都是全面壓制雷霆角色球員三分火力，輪轉、有效對位、防守經驗都擺在決勝舞台上，馬刺未必能全面封鎖雷霆三分火力，但馬刺有愈來愈適應雷霆打法，防守能更有效對位趨勢。NBA即將迎接另一個新世代，這是我的大膽預測。西區決賽馬刺vs.雷霆「搶七」，我看好馬刺勝出，馬刺也會摘下今年NBA總冠軍。失禮了，尼克。