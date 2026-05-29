馬英九基金會風暴持續擴大，今（29）日正式對前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌背信、侵占等案件提起刑事告訴後，各界議論不斷。對此，律師黃帝穎分析，國安會前秘書長金溥聰近日透過「時間序」與「馬英九帳戶」兩大關鍵，已經狠狠打臉蕭旭岑的說法，甚至認為蕭恐怕難逃「公益侵占罪」與「背信罪」的刑責。

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黃帝穎指出，金溥聰日前接受資深媒體人趙少康專訪時提到，蕭旭岑曾聲稱，自己代收現金是因為2024年馬英九總統卸任禮遇結束，因此替馬英九收取私人捐款；但金溥聰質疑，蕭旭岑手捧大疊現金的照片明明拍攝於2023年，時間點根本兜不攏。

時間點不吻合！「馬英九帳戶」也未見款項入帳

黃帝穎認為，蕭旭岑原本曾對外強調「自己不碰錢」，但在遭基金會揭露與台商韓螢煥「手捧百萬現金」照片後，才改口稱是替馬英九代收私人捐款。不過這番說法，隨即又遭金溥聰以「時序問題」反擊。

此外，黃帝穎還提到，金溥聰不只清查基金會帳戶，也進一步確認馬英九私人帳戶內，同樣沒有這筆款項的入帳紀錄。他直言，金溥聰等於直接拿出「馬英九帳戶」作為鐵證，再度重擊蕭旭岑的辯詞。

「公益侵占罪」最重可處7年、「背信罪」可處5年有期徒刑

黃帝穎表示，若依目前公開資訊來看，蕭旭岑可能涉及刑法中的「公益侵占罪」，最重可處1年以上、7年以下有期徒刑；另外還涉及「背信罪」，可處5年以下有期徒刑。他強調，金溥聰此次從時間點，到金流流向層層追打，已讓蕭旭岑的說法出現重大破綻，也使整起馬英九基金會風暴持續朝司法戰方向延燒。

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林翊涵編輯記者

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