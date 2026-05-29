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▲陸軍司令部80週年部慶活動紀念臂章。（圖／記者呂炯昌攝）

陸軍近日接連舉辦M1A2T戰車夜間戰備偵巡、陸軍司令部80週年部慶活動，眼尖的軍事迷發現陸軍製作的紀念帽、紀念外套上換上新標誌，將英文陸軍（ARMY）字樣濃縮成新標誌，充滿日本動漫變形金剛的科技感。M1A2T戰車去年10月底正式成軍，國防部隨即推出紀念臂章，但其上印有「Taiwan ARMY」字樣引發爭議，遭藍營質疑是偷渡台獨。陸軍上週三(5月20日)在新竹舉辦M1A2T戰車夜間戰備偵巡，贈送給受邀媒體的紀念帽上則繡上黃色的文創標誌，後方繡上「R.O.C ARMY」，今日陸軍舉辦陸軍司令部80週年部慶活動，紀念外套上也繡上文創標誌。對此，陸軍表示，這是官兵自己設計的標誌，並不是因為慶祝陸軍司令部80週年部慶才設計，M1A2T戰車、海馬士多管火箭陸續成軍後等，就產生靈感完成設計。另外，陸軍司令部80週年部慶活動臂章上，繡有無人機、CM34 30鏈砲雲豹8輪甲車、M1A2T戰車、海馬士多管火箭等武器，象徵陸軍新式武器到來，而為了避免過去紀念臂章上印有「Taiwan ARMY」字樣引發爭議，陸軍司令部80週年部慶活動紀念臂章僅繡有「R.O.C ARMY」字樣。