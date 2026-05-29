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▲池昌旭為本次AAA典禮主持人之一。（圖／IG@aaa2026.11th）

2026年第11屆亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」正式宣布將於12月5日至6日在高雄國家體育場（世運主場館）盛大登場，這也是AAA繼2025年後，連續第二年選在高雄舉辦，而官方也公佈主持人陣容，由連續主持6年的張員瑛，帶著人生第一次主持頒獎典禮的池昌旭一起扛下活動。AAA官方近日公開兩位主持人陣容，包括有「AAA女王」封號的張員瑛，以及首次挑戰大型頒獎典禮主持的韓劇男神池昌旭，超夢幻組合引發熱烈討論。張員瑛自2021年起便接下AAA主持棒，今年已是她連續第6年擔任MC，穩定台風與機智反應早已成為典禮招牌，她靠著亮麗的外型與流暢主持台風，被封為「AAA女王」，每年紅毯與典禮更總是能因為美貌掀起話題。而另一位主持人則是池昌旭，以《奇皇后》、《歡迎回到三達里》等韓劇累積高人氣的他，這次是出道以來首度擔任大型頒獎典禮MC，讓粉絲相當期待他首次主持的表現；值得一提的是，他去年也曾受邀來台灣擔任拼盤演唱會的主持人，當時活動一結束後，他直接「蹦蹦跳跳」搶著下班，超搞笑反差魅力掀起熱議。至於大家最關心的AAA出席藝人名單，目前官方尚未正式公開，不過依照AAA往年規模，通常都會邀請年度最具人氣的K-POP偶像、韓劇演員以及電影明星，消息曝光後，台灣粉絲也紛紛留言表示：「高雄又要被韓星攻陷了」、「員瑛真的變AAA固定班底」、「池昌旭第一次主持一定要看」、「希望IVE、BTS、SEVENTEEN都來。」