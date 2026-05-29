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▲新加坡寶可夢中心以索爾迦雷歐和皮卡丘為主角的全新標誌。 （圖／翻攝新加坡寶可夢中心）

▲新加坡寶可夢中心重新開幕時販售的部分商品。 （圖／翻攝新加坡寶可夢中心）

繼4 月暫時關閉後，位於新加坡樟宜機場（Changi Airport）的「新加坡寶可夢中心」（Pokemon Center Singapore）宣布，將於7月1日重新開幕。新加坡媒體《亞洲新聞台》（CNA）報導，不只內部裝潢煥然一新，現場還融合了新加坡的傳統風情，更將推出限定商品。在本次全新升級中，「索爾迦雷歐」（Solgaleo）被選為該店的新標誌，並直接融入店鋪的全新Logo與外牆上。粉絲們到店後，首先映入眼簾的是入口處巨大的索爾迦雷歐雕像。此外，重新開幕的店鋪還特別規劃了專屬的活動空間，並配備了大型螢幕，未來將在此舉辦更多以電子遊戲、集換式卡牌等為主題的活動。為慶祝開業，新加坡寶可夢中心將推出一系列特別版商品，商品圖案為生活在新加坡風格城市景觀中的寶可夢。首批週邊商品共12件，將在重新開幕當天發售。其中包括一枚logo徽章（10新元，約新台幣246元）、一個皮卡丘抱著榴蓮的毛絨玩具（34新元，約新台幣836元）、一塊金屬牌（198新元，約新台幣4870元）等。第二批產品則預計8月推出。重新開放後的前五天（7月1日至5日），入場將採用提前預約和當日排隊入場券相結合的方式進行管理。計劃在上午10時至下午1時之間進入商店的顧客必須提前預約。下午1時後入場，當天排隊門票將於早上8時30分在現場按先到先得的方式發放。