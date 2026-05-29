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▲吳亦帆（如圖）第一時間發現温嵐的狀態不對勁。（圖／翻攝自亦帆Ciywas FB）

女星温嵐日前因敗血性休克住進加護病房（ICU），在經歷10天搶救治療後，25日順利轉至一般病房。而温嵐的多年閨蜜吳亦帆，也在近日透露了温嵐當初急救的驚險過程，表示温嵐竟因血管萎縮而找不到血管，最後只能從脖子打針。温嵐在經歷10天搶救治療後，終於病況穩定轉入一般病房。而近日，她的多年閨蜜亦帆接受了《TVBS新聞網》的訪問，透露當時與温嵐同班機，察覺對方狀態不佳，就趕緊打電話告知温嵐男友。沒想到不久後就接到對方的求救電話，亦帆趕緊前往温嵐家中，發現温嵐已經全身劇痛、沒有力氣又嚴重脫水，兩人便與弟弟吳亦偉緊急開車將温嵐送往急診室。而到了急診室後，判定温嵐生命指數過低，就將她轉入重症急診區，還警告若再晚一點，就會演變成敗血性休克。亦帆還透露温嵐當時因嚴重脫水、血壓過低，導致全身的血管都萎縮而無法抽血，最終醫護人員只能從脖子打針注射。亦帆也進一步揭露温嵐的超極端節食方法，竟在送醫前、整整兩天只吃了3顆蘋果，因為擔心會水腫，所以就連水也喝非常少，亦帆翻她包包也僅發現1顆還沒吃的蘋果，亦帆也因此勸她別再為了身材過度節食。而亦帆在温嵐於加護病房期間，天天到醫院陪伴。好在温嵐現已狀況穩定，順利轉至一般病房，有望1週內可以出院。