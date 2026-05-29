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馬英九基金會今（29）日正式宣布，對前幕僚蕭旭岑、王光慈二人涉嫌背信、侵占等案件，委由律師提起刑事告訴。王光慈母親稍早發出親筆公開信，痛斥馬英九和國安會前秘書長金溥聰有無人性，更說將向台北市勞動局舉報馬英九職場霸凌，也循司法管道尋求救濟。對此，北市議員秦慧珠質詢時也詢問此案，倘若類似案件發生在台北市可以如何協助。台北市長蔣萬安說， 如果有接到勞工申訴，會依照相關規定調查了解，若有失智或相關行為能力發生狀況，衛生局也會協助。馬辦風波越演越烈，王光慈母親今發出親筆信，檢舉前總統馬英九職場霸凌。北市議員秦慧珠質詢時關心此事，詢問由於馬英九基金會設址在新北市，但如果類似案件在台北市可以如何協助？蔣萬安說，他們不談個案，但如果在台北市有這樣的狀況，各局處本於職責跟權責，包括文化局了解基金會運作情形，勞動局如果有接受到勞工申訴、依照相關規定就會調查了解，如果有失智、相關行為能力發生狀況，衛生局本於專業也會給予協助。勞動局長王秋冬則說，勞動局對任何勞工的霸凌都不能同意，也會協助處理，但因為霸凌需要本人申訴，但從開始到現在沒有任何人申訴，所以勞動局當然密切注意當中。王秋冬說，修法後已經有霸凌專章，但修法後一直沒有施行，所以若有接到申訴，會要求基金會要不要就相關不法侵害的機制是否有制定，若沒有會要求制定。