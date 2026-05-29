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根據《2024/2025年全球伊斯蘭經濟狀況報告》（SGIE Report 2024/2025），馬來西亞再次蟬聯全球伊斯蘭經濟領導地位，穩居全球第一，反映其在伊斯蘭金融、清真產業、創新能力及整體經濟生態系統方面的綜合實力。馬來西亞房屋及地方政府部長倪可敏今指出，這項成績顯示國際社會對馬來西亞政治穩定、清晰經濟政策與發展方向具有高度信心，也證明「昌明大馬」治理理念已獲得國際認可。他表示，馬來西亞能夠持續領先多個主要伊斯蘭國家，代表國內在伊斯蘭金融體系、清真產業鏈以及創新發展方面已形成完整優勢，並獲得全球投資者與市場的信賴。根據報告數據，馬來西亞以165.1分位居榜首，其後依序為沙烏地阿拉伯（100.9分）、印尼（99.9分）、阿聯酋（95.8分）、巴林（81.9分）、約旦（71.4分）、科威特（67分）、巴基斯坦（約64分）及土耳其（64分）。報告指出，馬來西亞在多個細分指標表現突出，尤其在伊斯蘭金融制度健全性、清真認證體系完整度，以及產業鏈整合能力方面保持領先。倪可敏強調，這項成果不僅屬於政府，更是全體馬來西亞人民共同努力的結果。他指出，無論種族與宗教背景，國家在制度建設與經濟發展上的累積，才促成今日的國際地位，同時表示，政府將持續推動包括優質房屋建設、永續城市發展及社區福祉提升等政策，確保經濟成長成果能更廣泛惠及人民。倪可敏指出，政府未來將繼續推動包容性發展策略，確保國家繁榮轉化為更高品質的生活條件與更多經濟機會。他也呼籲國人持續維護國家穩定與團結，以維持國際對馬來西亞的信任與評價。隨著全球清真經濟市場持續擴張，馬來西亞的領先地位也被視為其軟實力與制度競爭力的重要體現。