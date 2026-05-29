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馬來西亞柔佛州於27日接連發生兩起驚悚的水牛攻擊人類事件，共造成一人不幸身亡、一人重傷骨折。根據《馬新社》（Bernama）報導，第一起致命事件發生在27日上午10時左右。一名45歲的馬來西亞籍男子，在位於烏魯地南（Ulu Tiram）的甘榜登南（Kampung Tenang）協助進行宰牲節儀式時，遭現場水牛頂傷。警方指出，男子在受傷後被緊急送往新山中央醫院（Sultanah Aminah Hospital）接受救治，但在當晚11點左右於醫院被宣告不治。隨後的驗屍結果顯示，其死因為左腿血管受損。同一日下午約2時，甘榜雙溪地南（Kampung Sungai Tiram）發生另一起水牛襲擊事件。受害者同樣為45歲的大馬男子，遭水牛無預警攻擊後，左側肋骨骨折。警方表示，該名肋骨骨折的傷者目前正在蘇丹伊斯邁醫院（Sultan Ismail Hospital）接受治療。針對這兩起動物傷人事件，警方證實，柔佛州獸醫局（Johor State Veterinary Department）已經接獲相關通報，並將採取進一步的行動。同時，由於事件引發地方關注，警方也特別呼籲公眾保持理性，切勿對這兩起案件進行任何主觀猜測，或傳播未經證實的消息。