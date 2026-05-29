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立法院國民黨及民眾黨黨團於今（29）日將《空氣污染防制法》修正草案逕付二讀，經濟部回應，直接立法限制能源供應韌性，實在萬分遺憾，強調直接涉及所有能源及產業的排放規定，將對8,000家企業營運穩定造成直接衝擊，呼籲國會修法不應無視產業界及經濟部多次建議。經濟部指出，現在修法涉及到五大爭議，包括許可證未完成審查即失效，讓產業面臨停工風險；下修許可證效期增加行政成本、且縮短「三級防制區」展延期限，衝擊經濟發展；地方政府可片面強制業者減量，造成中央和地方管制規定不一；地方政府可片面公告禁止使用特定燃料，恐衝擊全國用電；法律不明確，影響企業投資可預期性。而全國工業總會和工業區廠商聯合總會已於4月24日發布新聞稿表示，相關內容逕行賦予地方更多裁量權，企業無所適從；下修許可證展延效期，加重行政負擔；許可證未完成審查即失效，讓產業面臨停工風險，影響投資可預期性。經濟部點名，此次修法恐削減我國電力供應及產業供應鏈韌性，預估全面影響國內半導體、鋼鐵、石化、紡織、發電廠、旅館、醫院等領有固定污染源操作許可之關鍵產業8,000家廠商，呼籲立法院維持現行《空污法》制度。台電表示，相關提案將衝擊產業用電，呼籲電力就是國力，東西部電廠透過電網與各大科學園區、城鄉都會區及產業聚落緊密串連並互相牽動，穩定供電之於國家安全及經濟發展至關重要，盼立法院在審查時能鄭重考量供電衝擊。