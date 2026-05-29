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黃仁勳吃到小美紅豆粉粿冰棒！整支嗑完超驚豔：哪裡買的

▲黃仁勳28日宴請魏哲家、劉揚偉、林百里等供應鏈夥伴後，在餐廳外收到小朋友送上的小美紅豆粉粿冰棒，他不只邊走邊吃，還頻頻稱讚味道好，甚至詢問路人去哪買。（圖／曹文興藥師Threads@t8506091提供）

小美紅豆粉粿冰棒曾單月賣1200萬支！救回品牌最大功臣：小美明星商品

▲「小美紅豆粉粿冰棒」這款單支25元的國民冰棒已熱銷29年，憑藉獨特粉粿口感與經典廣告，至今仍是台灣冰品代表之一。（圖／記者黃韻文攝）

輝達執行長黃仁勳28日晚間在台北磚窯古早味懷舊餐廳宴請台灣供應鏈大咖，兆元宴結束後卻意外被一支25元冰棒搶走焦點。有小朋友遞上小美紅豆粉粿冰棒，黃仁勳當場拆開大口吃，還忍不住追問「哪裡買得到？」畫面曝光後掀起熱議。這款陪伴台灣人長大的經典冰品，1997年推出至今熱賣近30年，曾創下單月1200萬支銷量紀錄，更讓小美重新坐上冰品龍頭寶座，如今再靠黃仁勳意外帶貨掀起討論。昨晚兆元宴外圍擠滿粉絲與媒體，人潮幾乎把現場包圍。宴席結束後，黃仁勳依舊停下腳步與民眾互動，一名小朋友這時遞上一支紅豆粉粿冰棒，他也毫不猶豫直接拆開包裝，站在路邊開吃，一口接著一口，完全沒有企業大老架子。黃仁勳邊吃邊露出滿足表情，還忍不住詢問旁邊民眾這款冰棒究竟在哪裡買得到。當大家告訴他便利商店就能輕鬆購入後，他立刻點頭露出笑容，看起來已經牢牢記下，沒多久便把整支冰棒吃光。畫面曝光後，大批網友湧入留言，「紅豆粉粿冰棒成功打進黃仁勳AI供應鏈」、「小美昂島婚貴（紅豆粉粿）一生推」、「爸爸吃的都是經典」、「紅豆粉粿冰棒是真的好吃」、「我覺得教父回來台灣會變胖」，討論熱度持續延燒。而這支讓黃仁勳吃到停不下來的冰品，其實正是台灣人熟悉的小美紅豆粉粿冰棒。小美食品於1997年推出這款商品，至今熱銷已29年，不少民眾從小吃到大，加上價格親民，單支售價只要25元，也成為許多人夏天的固定回憶。事實上，小美紅豆粉粿冰棒當年不只掀起市場熱潮，更曾寫下台灣單支冰棒銷售紀錄，也成功幫助小美食品重新奪回冰品市場龍頭地位。小美食品董事長曾士龍在民國83年面臨品牌經營低潮時，一直尋找翻身機會，到了民國86年開始全力打造明星商品「小美紅豆粉粿冰棒」。這款冰棒最大特色，就是把粉粿做成內餡，即使放在零下18度環境保存，仍能維持外層冰涼、內部Q彈的特殊口感，在當年相當創新。再加上由吳念真代言的廣告頻繁於電視播送，很快成功打中消費者味蕾與記憶點，最誇張時甚至曾創下單月賣出1200萬支的驚人紀錄。到了2024年台灣品牌冰品熱銷排行中，小美紅豆粉粿冰棒仍拿下第4名，排名僅次於義美紅豆牛奶冰棒、義美紅豆粉粿牛奶冰棒以及杜老爺曠世奇派巧克力雪糕。不過同樣都是紅豆粉粿冰棒，小美與義美各自都有死忠支持者，網友也掀起不同派系討論，「我個人喜歡義美的紅豆粉粿，還有土豆仁牛奶」、「小美的紅豆粉粿冰棒超好吃」、「抱歉小美，但我比較喜歡義美的味道」。