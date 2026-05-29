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▲「2026澎湖追風音樂燈光節」5場完整卡司。（圖／三立提供）

「2026澎湖追風音樂燈光節」

「2026澎湖追風音樂燈光節」9月12日起，連續4周、共計5場演出在澎湖觀音亭登場。近日神秘嘉賓正式揭曉，Super Junior成員圭賢，將在第一天的「SING光閃耀開幕夜」壓軸亮相，另外盧廣仲、周湯豪則分別在開幕夜和10月3日的「熱浪搖擺夜」帶來精彩演出，消息一出讓粉絲期待！「2026澎湖追風音樂燈光節」將於9月12日展開開幕夜，除了有韓星圭賢，還有樂團TRASH、盧廣仲等星光熠熠。圭賢連續兩年擔任交通部觀光署的「觀光代言人」，熱愛美食的他，除了多次在台北、高雄及嘉義辦演唱會，也常私下來旅遊，他曾允諾要進行環島演出，如今也兌現承諾將在9月前往澎湖開唱。自去年9月起一直忙著「傷心早餐店」世界巡演的盧廣仲，日前才完成在高流的演出，7月唱完北流接著將準備「2026澎湖追風音樂燈光節」的表演，對此他迫不及待表示澎湖的風很大，造型師會準備一個需要大風吹、越亂越整齊的髮型。另外，前年盧廣仲曾到「澎湖追風燈光節」演出，對離海很近的舞台跟美味的海鮮留下深刻印象，這次演出結束後，一樣會在澎湖住一晚，直呼：「很期待隔天的澎湖早餐。」首日演出後，隔天卡司匯集理想混蛋、宇宙人和怪物新團PALLAS帕拉斯；第二週（9月19日）由正在舉行10週年巡演的美秀集團，與芒果醬、椅子樂團、胡凱兒接力帶來演出。9月26日則找來玖壹壹、高爾宣OSN、PIZZALI點燃「音浪狂潮夜」，10月3日最終回的「熱浪搖擺夜」，除了有影史票房冠軍電影《陽光女子合唱團》女星安心亞、怕胖團，還有將角逐本屆金曲歌王的周湯豪，攜手將活動推向最高潮。