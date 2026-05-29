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馬英九春聯供不應求 千份都秒殺

曾在淘寶上喊5萬台幣天價 馬英九曾笑稱：離譜

對句精妙 出自王光慈和母親之手

▲馬英九歷年春聯。（圖／取自馬英九臉書）

馬英九基金會財務風波延燒，前執行長王光慈傳出曾對前總統馬英九下跪磕頭，還被掐脖攻擊等，馬英九基金會否認。不過，王光慈母親今（29）日發表公開信，指控馬英九對王光慈職場霸凌，事件越演越烈。值得注意的是，王媽媽信中提到，馬英九和夫人周美青每年廣受歡迎的新年春聯都是出自她們母女之手，《NOWNEWS 今日新聞》本篇為您盤點馬英九過往春聯。即便在他卸任後，馬英九春聯仍然每年都很熱門，國民黨立委洪孟楷就曾透露，「往年其實都在服務處，準備1、2千張的春聯，要提供給鄉親來索取，都是馬上索取一空，甚至我們還加訂、加印，馬辦也直接以印刷的成本價交給服務處」。台南市議員林燕祝也曾表示，服務處人員每天都會接到各方詢問索取馬英九春聯方式，接電話接到手軟，就連馬來西亞粉絲在臉書留言請求她幫忙寄到國外。另外，馬英九的春聯曾特製成迷你版，限量3張，因此獲得迷你版的支持者，特別複印近6000份送到林燕祝服務處，瞬間被秒殺。馬英九每年親自揮毫的春聯都是7字對句加上當年生肖，不僅馬英九的書法運筆有勁，對句也是文筆絕妙、意境優美，廣受民眾歡迎，年年搶翻天，除了台灣民眾搶拿，在中國也超搶手，2019年在中國拍賣網站淘寶上還能找到代購，售價從台幣300元起跳，「基隆直發版」要價台幣1720元，上架短短幾天就賣出了上千份，甚至有賣家喊出5萬多台幣的天價。看到自己春聯這麼受歡迎，馬英九當年也笑說：「可是我都沒有分到一毛錢」、「早知道我就發財了」等語。事實上，馬英九2018年的狗年春聯就讓兩岸民眾爭相索取，在中國的網路拍賣價曾出現1000元人民幣，當時馬英九還說：「有點離譜了！」未料，隔年有商家推出預售，春聯加福卡一套要價人民幣12299元天價（約台幣5萬7000 元），並強調「本產品是預售，台灣朋友幫帶，現在還沒帶回」。