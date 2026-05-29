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高雄日前發生國小校園老師墜樓身亡事故，讓校園職場壓力與安全問題再度引發社會關注！國民黨高雄市長侯選人、立委柯志恩今（29）日於立法院正式提出「校園安全與教師權益」主決議案，獲超過20位委員連署支持，明確要求教育部「推動專法，全面保障教師身心健康與權益」、「拒絕惡意騷擾，建立反濫訴防護機制」、「評估教師的離線權」、「爭取合理輔導管教權」。柯志恩表示，這段時間教育現場的狀況讓人無法再忽視。校園本應是讓孩子安心長大、讓老師放心教書的地方，但現在很多老師默默承受無形的壓力，一次次的惡意投訴、被放大的指責、被質疑專業，甚至是不分晝夜且缺乏界線的情緒性訊息，都在嚴重消磨教師的專業與熱忱。柯志恩指出，當老師開始退縮，不敢多做一點，孩子的學習環境就會跟著改變，這些聲音不該再被當成個案輕輕帶過。首先在推動專法，全面保障教師身心健康與權益上，柯志恩表示，目前各縣市在教師心理支持資源上落差明顯，柯志恩明確要求教育部，應建立全國一致的支持標準，擴大心理諮商量能，並研議透過專法或修法，提供老師即時可用的心理諮商與法律協助。未來教育部提出具體方案後，柯志恩承諾將在國會全力支持，同時持續監督，確保相關措施能真正落實在教育現場。其次是拒絕惡意騷擾，建立反濫訴防護機制。柯志恩指出，現行法規都在規範師對生，卻缺乏保護老師免於惡意騷擾的機制。她要求參考南韓經驗，訂定全國性的教職員校園安全防護指引，明確列出處理羞辱與威脅的標準作業流程。同時建立濫訴篩檢與列管機制，賦予學校拒絕重複惡意陳情的權利。再來是評估教師的離線權上，柯志恩建議參考法國與澳洲的立法經驗，教育部必須評估引進保障教師非上班時間的離線權。最後在爭取合理輔導管教權，要求家長共同分擔教養責任。柯志恩主張，應把合理的輔導管教權還給老師。對於嚴重脫序的學生，要求優化抽離教室與替代性教育安置的標準。同時必須引入親職共同責任機制，如果家長不配合輔導，應施以強制的親職課程。她強調，教育從來就不只是學校的責任，家庭也必須共同承擔。柯志恩認為，沒有身心健康的老師，就沒有快樂學習的孩子。撐起老師，就是撐起台灣的教育。今天提出的四大要求只是第一步，教育現場還有許多需要調整的部分，她也會持續推動校事會議的改革，並在國會盯緊進度，從制度面補強校園安全的每一個環節，讓老師能安心教學，也讓教育現場回到應有的秩序與信任。