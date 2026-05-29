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2026年法國網球公開賽男單第二輪爆出超大冷門！昨（28）日台灣時間晚間義大利球王辛納（Jannik Sinner）慘遭阿根廷黑馬塞倫多洛（Juan Manuel Cerúndolo）大逆轉淘汰、止步64強。賽後辛納在記者會上坦言自己在第三盤感到頭暈想吐。先前外界猜測辛納繼年初澳網受到高溫影響後，這次真的敗給天氣，不過辛納澄清，「天氣很溫暖，但沒有到炎熱的程度。」認為是自己的問題，並表示身體經多地征戰後尚未恢復，睡眠品質受到影響且在賽前就有先徵兆，體力才會不堪負荷。本場比賽在巴黎菲利普·沙特里耶球場（Court Philippe-Chatrier）點燃戰火，賽前高居世界第一且身為奪冠大熱門的義大利名將辛納，順風順水搶下前兩盤，並在第三盤兩度破發取得5-2的聽牌優勢。不料，他的狀態卻直線下滑，最終被對手塞倫多洛（Juan Manuel Cerúndolo）倒追三盤逆轉。第三盤尾聲辛納身體狀況肉眼可見大不如前，球速下滑、回球頻頻掛網，加上步伐開始搖晃、臉色發白，甚至在局中被迫離開球場接受熱衰竭與中暑症狀的緊急治療，但回到場上的辛納生理機能已徹底崩盤，第四盤與第五盤皆以1-6落敗。對此，辛納坦言「因為身體不舒服，我從一開賽就試圖縮短多拍來回，一開始擊球還很乾淨，但隨後就開始撞牆了。」不過身體確實在第三盤出現警訊，「當時感到頭暈、能量非常低，我嘗試保發但沒有太多力氣。」他回憶，自己在第四盤「稍微放掉了一點，試圖保留體力到第五盤」，然而他最終未能如願。「天氣很溫暖，但沒有到炎熱的程度。」辛納賽後拒絕將原因怪罪在氣溫上，「我覺得在這種環境下打球是相當可以接受的，無關高溫，也無關天氣，純粹是我自己的問題，但這種事就是會發生。」外界原先猜測是高溫導致他發揮不佳，但辛納認為關鍵是「睡眠」。他說，近期打了許多場比賽，沒有太多時間可以恢復，「我覺得自己沒睡好，今天早上醒來時有一點掙扎。」面對球迷的擔心，辛納也在個人社群帳號發布貼文，表示，「今天不是屬於我的一天💔我們今年至今度過了不可思議的一年，但現在我需要一些時間休息，謝謝大家一直以來熱情的支持，也恭喜塞倫多洛打出一場精彩穩定的比賽。」